Μπιέλσα κατά της δημοσιογραφίας: «Δεν με νοιάζει τί γράφετε, αλλά τί σκέφτεται ο κόσμος για όσα γράφετε» (vid)

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα, προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης, έδωσε μια έντονη συνέντευξη Τύπου, στην οποία εξήγησε γιατί δεν πρόκειται να καλέσει τους Σουάρες - Καβάνι και στην οποία είχε έντονη ανταλλαγή απόψεων με δημοσιογράφο.

Ο νέος προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, παραχώρησε μια αρκετά ιδιαίτερη συνέντευξη Τύπου αυτό το Σάββατο (02/09), πριν από τo διπλό ραντεβού της «Σελέστε» τον Σεπτέμβριο για τα Προκριματικά Νότιας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, στην οποία εξήγησε γιατί δεν πρόκειται να καλέσει τους Λουίς Σουάρες και Έντινσον Καβάνι, και είχε μια έντονη αντιπαράθεση με δημοσιογράφο.

Μόλις ο Μπιέλσα ανέλαβε ως τεχνικός της Ουρουγουάης, διαβεβαίωσε ότι μία από τις πρώτες ενέργειες που επρόκειτο να πραγματοποιήσει είναι «η συνομιλία με τους ηγέτες της εθνικής ομάδας». Ωστόσο, δεν το έκανε και εξήγησε τους λόγους: «Έχω μεγάλο ενδιαφέρον για τους παίκτες που αποκτούν την ιδιότητα των ειδώλων. Πρώτον, γιατί η επίτευξη αυτής της θέσης δεν είναι για όλους και είναι πάντα άξια. Κανείς δεν είναι είδωλο χωρίς να το αξίζει και ελάχιστοι είναι αυτοί που φτάνουν σε αυτή την κατάσταση.

Υπάρχουν δύο πτυχές για τις οποίες ορισμένοι παίκτες γίνονται είδωλα: επειδή παράγουν πολύ σημαντικές χαρές και για κάτι που σπάνια περιγράφεται αλλά έχει μεγάλο βάρος. Όταν ο οπαδός ειδωλοποιεί έναν παίκτη, νιώθει ότι αυτό που παίρνει ο παίκτης είναι αυτό που παίρνει κι αυτός (…) Αν πληγώσεις ένα είδωλο, πληγώνεις και τους ανθρώπους που αγαπούν ένα είδωλο.

Ήμουν πάντα ξεκάθαρος ότι πρέπει να σέβεσαι τους παίκτες που ήρθαν σε αυτή τη θέση. Όταν μίλησα την πρώτη φορά, είπα το εξής: Πάω να τους μιλήσω, θα τους ακούσω και ανάλογα με το τι θα ακούσω από αυτούς, θα τους ζητήσω να ακούσουν και τη γνώμη μου.

Δεν ήξερα ποια θέση θα μπορούσαν να μου μεταφέρουν σε μια συνομιλία που ήθελα να έχω μαζί τους. Από τότε που ξεκίνησα να δουλεύω, ο Καβάνι εξέφρασε δημόσια ότι ο χρόνος του στην εθνική ομάδα δεν είχε τελειώσει, το εξέφρασε δημόσια και ο Λουίς Σουάρες εξέφρασε δημόσια ότι ο χρόνος του στην εθνική ομάδα δεν είχε τελειώσει.

Αυτές οι δύο πληροφορίες ήρθαν και δεν χρειαζόταν να συζητήσω μαζί τους, γιατί τις διάβασα και τις άκουσα, έκαναν κάθε κουβέντα περιττή, από τη δική μου οπτική γωνία γιατί έγιναν διαθέσιμοι παίκτες. Δεδομένου ότι είναι επιλέξιμοι παίκτες, η υποχρέωσή μου είναι να τους επιλέγω, ή όχι, κάθε φορά που γίνεται κλήση. Δεν χρειάστηκε, λοιπόν, η κουβέντα.

Ανέφεραν ότι ο κύκλος τους στην εθνική ομάδα δεν είχε τελειώσει, έλαβα αυτές τις πληροφορίες, γίνονται επιλέξιμοι παίκτες, λόγω του παρελθόντος, της τρέχουσας κατάστασης και επειδή θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν, και από εκεί πρέπει να αποφασίσω πότε θα τους καλέσω και πότε όχι».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μια μη κλήση να μεταφραστεί ως έλλειψη σεβασμού για την καριέρα τους, απάντησε:

«Αν θεωρείς ότι το να μην καλέσεις έναν παίκτη είναι ασέβεια, δεν το συμμερίζομαι. Υποχρέωσή μου είναι να αποφασίζω κάθε στιγμή ποιον πρέπει να καλέσω. Και δεν θέλω να διαφωνήσω γιατί καλείται ένας παίκτης και γιατί όχι. Φυσικά, ο Καβάνι και ο Σουάρες έχουν μια ιεραρχία που τους ξεχωρίζει. Αλλά αν εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους καλώ ή όχι, θα έθετα τον εαυτό μου σε αμφιβολία, δεν πρέπει να εξηγήσω καθε μία από τις αποφάσεις μου».

Πάντα καλώ έναν παίκτη γιατί θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση να λύσει αυτό που φαντάζομαι ότι είναι θα είναι η δυσκολία στα επόμενα παιχνίδια».

Σε αυτό το σημείο, ο Μπιέλσα τόνισε ότι όταν καλεί έναν ποδοσφαιριστή λαμβάνει υπόψη «την τρέχουσα κατάσταση, το ιστορικό και τη διαθεσιμότητά του». Ως αποτέλεσμα αυτού, πήρε το παράδειγμα του Λουίς Σουάρες.

«Παίρνω το παράδειγμα του Σουάρες: το ιστορικό του, τα αθλητικά του νέα και τα σχόλια σχετικά με τους αγώνες δύο φορές την εβδομάδα και τα περιστατικά ταλαιπωρίας του στο γόνατο. Όλα αυτά συνδέονται με την υψηλή ζήτηση που απαιτούσε από αυτόν το τουρνουά της Βραζιλίας. Εννοώ ότι όταν υπάρχουν φιγούρες με μεγάλο αντίκτυπο, και λαμβάνονται οι πληροφορίες».

Και αναφέρθηκε στη διαφορά που έχει ο Σουάρες με άλλους ποδοσφαιριστές. «Με τους Ocampo, Laquintana, Santi Bueno πρέπει να μιλήσω περισσότερο γιατί δεν προσφέρουν τόσες πληροφορίες όσο άλλοι. Οι αποφάσεις δεν μπορούν να εξηγηθούν. Δίνω όλες αυτές τις εξηγήσεις γιατί θέλω να σέβομαι τον Σουάρες και τον Καβάνι», ξεκαθάρισε.

«Η σχέση που φροντίζω να έχω είναι με τους παίκτες και με το κοινό. Με ενδιαφέρει το κοινό να με αναγνωρίσει ως συνεκτικό άτομο, ελπίζω να το πετύχω και οι παίκτες να με αναγνωρίσουν ως έναν ειλικρινή άνθρωπο που δεν τους επηρεάζει περισσότερο από όσο χρειάζεται. Γιατί ξέρω ότι τους επηρεάζω, γιατί με την επιλογή, την κλήση και την απόρριψη, αυτό επηρεάζει. Με ενδιαφέρει να ενημερώσω τον παίκτη ότι είναι δύσκολο για μένα να αποφασίσω και είναι δύσκολο για μένα να αναβάλω τις ελπίδες για κάποιους. Σέβομαι λοιπόν τους παίκτες και σέβομαι το κοινό»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, υπήρξε μια πολύ έντονη στιγμή και ήταν όταν ο πολύπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στο έργο των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης.

«Βλέπω ξεκάθαρα πόσο βολικό είναι για τα μέσα ενημέρωσης για τον προπονητή να παίρνει αποφάσεις υπέρ ή κατά ποδοσφαιριστών που προκαλούν διαμάχες. Δεν διαφεύγει σε κανέναν ότι αφού υπάρχει πολύ μικρή ικανότητα ανάλυσης, αυτό που ενεργοποιείται είναι η αντιπαράθεση.

Η αντιπαράθεση είναι δύο ανταγωνιστικές καταστάσεις όπου τα επιχειρήματα πρακτικά δεν έχουν σημασία, αλλά δημιουργούν αντίθετες θέσεις. Λέτε αυτό που λέτε επειδή δεν κάλεσα τον Καβάνι ή τον Σουάρες...

Αυτός είναι ο νόμος που επικρατεί στο επάγγελμα και μου φαίνεται χαρακτηριστικό αυτής της εποχής, το σημαντικό δεν είναι τι λέγεται, αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που το ακούνε. Ανήκεις σε μια εταιρεία που σου λέει ακριβώς αυτό: "Δεν έχει σημασία τι λες, πες ό,τι θέλεις, αλλά έχε στο μυαλό σου, άσε πολλούς να σε ακούσουν, ε!" φέρεσαι έτσι, γι' αυτόν τον λόγο.

Δεν εκπλήσσομαι, ούτε το επικρίνω, το επικυρώνω, είναι μέρος... Φανταστείτε, έχω μια πολύ διαμορφωμένη άποψη για το πώς ενεργούμε εμείς οι προπονητές και πιστεύω ότι ενεργούμε με βάση μια τέτοια στρεβλή λογική που υποτάσσεστε.

Επειδή, επιμένω, όλοι ανήκετε σε εταιρείες, οι εταιρείες δεν δίνουν προτεραιότητα στα ταλέντα για να χτίσουν ιδέες που εμπλουτίζουν τους λάτρεις του ποδοσφαίρου, αυτό που απαιτούν οι εταιρείες είναι να ακούγονται, να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν αρκεί να ακούγονται.

Και οποιοσδήποτε αναλυτής της εξέλιξης των πόρων που χρησιμοποιούνται από τα ΜΜΕ θα καταλάβει ότι πρόκειται για μια κλιμάκωση, κάθε φορά που οι πόροι είναι χειρότεροι τόσο το κοινό συνεχίζει να ακούει.

Έτσι, τους είπα ότι δεν με νοιάζει τι λέτε αλλά με ενδιαφέρει πολύ το αποτέλεσμα αυτών που λέτε. Αυτό που προσπαθώ είναι να δω είναι τί σκέφτονται οι αναγνώστες ή οι θεατές ή οι ακροατές για αυτά που λέτε.

Μη νομίζετε ότι τα συμπεράσματα που βγάζετε είναι αυτά που αντανακλούν οι αναγνώστες, οι θεατές ή οι ακροατές. Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά την κλίμακα της δημοσιογραφίας εντός των θεσμικών οργάνων με περισσότερη ή λιγότερη αξιοπιστία. Επομένως, δεν θα με καθοδηγούσε αυτό που λέτε, αλλά το τί σκέφτεται ο κόσμος για αυτό που λέτε»!

