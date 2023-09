Γκολ «ποίημα» από τον Τζόλη με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης σημείωσε ένα τέρμα για... Οσκαρ στο ματς της Φορτούνα Ντίσελντορφ με την Καρλσρούη.

Σε εξέλιξη είναι το ματς της Φορτούνα Ντίσελντορφ με την Καρλσρούη για τη 2η γερμανική κατηγορία, όπου ο Χρήστος Τζόλης σημείωσε στο 55' ένα πανέμορφο γκολ.

Ο 21χρονος υποδέχθηκε την μπάλα από τα αριστερά, ελίχθηκε, πάτησε στα αντίπαλα καρέ και έστειλε την μπάλα... συστημένη στα άλλο «παράθυρο».

Ο Ελληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα με εξαιρετικό τρόπο και έφτασε τα τέσσερα γκολ στη σεζόν.

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) TAKES THE COMEBACK LEAD WITH A LOVELY GOAL FOR HIS FOURTH GOAL IN AS MANY GAMES THIS SEASON!!!

