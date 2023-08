Ο Ανδρέας Σάμαρης είναι έτοιμος να φύγει για πρώτη φορά από την Ευρώπη και μάλιστα να γίνει ο πρώτος που θα παίξει στη Βραζιλία, καθώς συμφώνησε με την Κοριτίμπα.

Μεταγραφή - έκπληξη για τον Ανδρέα Σάμαρη. Ο Έλληνας χαφ για πρώτη φορά στην καριέρα του θα φύγει από την Ευρώπη, θα μετακομίσει στη Λατινική Αμερική και στην Κοριτίμπα της Βραζιλίας!

Όπως ανακοίνωσε το κλαμπ ο 34χρονος μέσος έβαλε την υπογραφή του σε προσύμφωνο. Ο Σάμαρης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής, που θα αγωνιστεί στη χώρα του καφέ.

Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 27 εμφανίσεις στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Ρίο Άβε και είχε δώσει μια ασίστ. Στην καριέρα του έχει παίξει σε Παναχαϊκή, Πανιώνιο, Ολυμπιακό, Μπενφίκα και Φορτούνα Σιτάρντ.

O meio-campista Andreas Samaris assina pré-contrato com o Coritiba.



O atleta disputou a Copa do Mundo no Brasil em 2014 e anotou um gol decisivo contra a Costa do Marfim.



Seja bem-vindo, Samaris! 🇬🇷🇧🇷#SamarisÉVerdão



🎥 Rafa Ianoski | Coritiba pic.twitter.com/NfQeRTxkaF