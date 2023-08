Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ, Δημήτρης Γιαννούλης, βρίσκεται στην καλύτερη ενδεκάδα της τρίτης αγωνιστικής της Championship.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει μπει δυνατά στη σεζόν. Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ ήταν βασικός και στις τρεις αναμετρήσεις της Νόριτς της Championship και μάλιστα έδωσε ασίστ στη νίκη επί της Χαλ στην πρεμιέρα.

Ο 27χρονος μπακ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στη νίκη επί της Μίλγουολ με 3-1 και μάλιστα βρίσκεται στην καλύτερη ενδεκάδα της τρίτης αγωνιστικής. Κόντρα στα Λιοντάρια είχε 80% στις μεταβιβάσεις τους, τρία τάκλιν, δύο κλεψίματα, μία πάσα - κλειδί, δημιούργησε μια μεγάλη ευκαιρία, είχε 7/7 μονομαχίες εδάφους, 2/4 εναέριες και 1/1 ντρίμπλα.

Η Νόριτς έχει αρχίσει τη σεζόν με δυο νίκες και μια ισοπαλία.

