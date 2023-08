Η Ράκοβ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα Πολωνίας, καθώς επικράτησε με 2-0 της Σταλ Μίλετς. Σκόραρε ο Παπανικολάου, ντεμπούτο για Τσιφτσή.

Ο Γιάννης Παπανικολάου πέτυχε το πρώτο του γκολ στην τρέχουσα Ekstraklasa και δεύτερο σε εννέα εμφανίσεις μέσα στη σεζόν. Ο διεθνής Έλληνας χαφ άνοιξε το σκορ για τη Ράκοβ στο εντός έδρας ματς με τη Σταλ Μίλετς στο 45+2', με πλασέ μετά από γύρισμα του Ντράκαλ. Εν τέλει οι πρωταθλητές Πολωνίας πήραν τη νίκη με 2-0 και επέστρεψαν στα τρίποντα μετά την ήττα τους από την Πιάστ Γκλίβιτσε.

Για τη Ράκοβ έκανε το ντεμπούτο του ο 24χρονος Έλληνας τερματοφύλακας, Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος είναι δανεικός από τον Αστέρα Τρίπολης. Εκτός αποστολής έμεινε ο Στράτος Σβάρνας.

