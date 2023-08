Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δημιούργησε ένα νέο ρεκόρ στην δεύτερη κατηγορία του Βελγίου, αφού έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει συμμετοχή σε γκολ σε ηλικία 15 ετών και 267 ημερών.

Η U23 της Γκενκ υποδέχεται αυτή την ώρα την Μπέβερεν και προηγείται με 1-0, παρ' ότι έχει μείνει με δέκα παίκτες από το 45ο λεπτό. Το γκολ αυτό που της έδωσε το προβάδισμα είχε ιστορική σημασία, όχι λόγω του σκόρερ Πιούς Τζον, αλλά αυτού που έκανε την ασίστ.

Ο λόγος για το νεαρό Κωνσταντίνο Καρέτσα, που όπως δείχνει και το όνομά του, έχει ελληνικές ρίζες, ο οποίος έβγαλε μία υπέροχη τελική πάσα βγάζοντας τετ α τετ τον συμπαίκτη του για το συγκεκριμένο τέρμα κι έγινε έτσι ο νεότερος παίκτης που «γράφει» συμμετοχή σε γκολ σε ηλικία 15 ετών και 267 ημερών από τότε που καταγράφει τα δεδομένα της η Opta το 2020.

15 - Jong Genk's Kostantinos Karetsas (15 years and 267 days) is the youngest player on record (since 2020) to be directly involved in a goal in the Challenger Pro League. Kindergarten. pic.twitter.com/k6Rw70ZPVw