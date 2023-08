Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι, η αργυρή Ολυμπιονίκης Σουηδία απέκλεισε την παγκόσμια πρωταθλήτρια ΗΠΑ (5-4) και πήρε το εισιτήριο για τους «8» του Μουντιάλ Γυναικών.

Τα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας και ο έξτρα χρόνος της παράτασης δεν έβγαλαν νικητή στο πιο δυνατό ματς της φάσης των «16» του Μουντιάλ Γυναικών, όπου η αργυρή Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Σουηδία, αναμετρήθηκε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αμερική. Με το 0-0 να παραμένει αμετάβλητο, η «μάχη» για το εισιτήριο των προημιτελικών δόθηκε τελικώς μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

