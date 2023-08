Ο παλαίμαχος «Βασιλιάς» του NFL, Τομ Μπρέιντι, απέκτησε μερίδιο των μετοχών της αγγλικής Μπέρμιγχαμ, η οποία τον περασμένο Ιούλιο μεταβιβάστηκε σε αμερικανικά χέρια.

Η νέα σελίδα στην Μπέρμιγχαμ άνοιξε κι επίσημα τον περασμένο Ιούλιο, όταν η αμερικανική εταιρεία Shelby και ο συνιδρυτής της, Τομ Βάγκνερ απέκτησαν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της.

Πλέον, το αμερικανικό σχήμα στους Μπλε διευρύνεται με έναν GOAT του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο λόγος για τον Τομ Μπρέιντι, τον απόλυτο θρύλο του NFL, ο οποίος έξι μήνες μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε πως είναι ο νέος επενδυτής του συλλόγου της Championship.

Ο 46χρονος επτάκις πρωταθλητής του Superbowl και δραστήριος επιχειρηματίας αγόρασε μικρό μερίδιο των μετοχών της Μπέρμιγχαμ, αναλαμβάνοντας παράλληλα τον ρόλο του προέδρου της νέας συμβουλευτικής επιτροπής της Μπέρμπιγχαμ, κάτι που δείχνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει ενεργά στο εγχείρημα.

«Η Μπέρμιγχαμ είναι ένας εμβληματικός σύλλογος με τόση ιστορία και πάθος και το να είμαι μέλος των Μπλε είναι πραγματική τιμή για μένα. Ένα κλαμπ χτισμένο στη συνεργασία και την αποφασιστικότητα και είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω δίπλα στη διοίκηση, τη διεύθυνση και τους παίκτες για να κάνουμε τον σύλλογο της Δεύτερης Πόλης του Ηνωμένου Βασιλείου να μην υστερεί μπροστά σε κανέναν.

Έχω συμμετάσχει σε μερικές καταπληκτικές ομάδες στην καριέρα μου και ανυπομονώ να εφαρμόσω την προοπτική μου για να δημιουργήσω την ίδια επιτυχία εδώ στο Μπέρμιγχαμ», δήλωσε συγκεκριμένα.

