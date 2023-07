Μπορεί να θεωρείται ένας από τους καλύτερους εκτελεστές στημένων φάσεων, αλλά ακόμη και το αξιόπιστο δεξί πόδι του Τζέιμς Γουόρντ Πράους μπορεί να κάνει λάθος μερικές φορές...

Η Σαουθάμπτον αντιμετώπισε την τουρκική Γκεζτέπε το βράδυ του Σαββάτου στο στάδιο Bornova Aziz Kocaoğlu στη Σμύρνη. Ήταν το δεύτερο παιχνίδι της προετοιμασίας τους και οι Άγιοι φάνηκαν να δυσκολεύονται.

Αφού έμεινε με 1-0 πίσω στο σκορ μετά από 26 λεπτά, η πρόσφατα υποβιβασμένη Σαουθάμπτον είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 57ο λεπτό, όταν ο συνήθως αξιόπιστος Τζέιμς Γουόρντ Πράους έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα.

Στην πιο... αχαρακτήριστη ίσως στιγμή της μέχρι τώρα καριέρας του, ο 28χρονος την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι σε μια από τις χειρότερες εκτελέσεις πέναλτι στην ιστορία του αθλήματος.

Δείτε το βίντεο:

James Ward-Prowse with the worst penalty in football history pic.twitter.com/Z9mrfhBqjT