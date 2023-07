Ο Φιρμίνο έκανε βόλτα στους δρόμους της Σαουδικής Αραβίας μετά από την ανακοίνωση του από την Αλ Αχλί και εκεί συνάντησε την «καυτή» υποδοχή που του ετοίμασαν οι φίλαθλοι της ομάδας.

Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο ήταν επί οκτώ χρόνια το αγαπημένο παιδί της εξέδρας της Λίβερπουλ, πλέον όπως όλα δείχνουν αναμένεται να γίνει εκείνο της Αλ Αχλί.

Ο 31χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του πρόσφερε η Αλ Αχλί και λίγη ώρα αργότερα θέλησε να κάνει μία βόλτα στη Σαουδική Αραβία για να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της και όταν έγινε αντιληπτός... πνίγηκε στις αγκαλιές του κόσμου.

