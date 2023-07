Η Μίλγουλ ανακοίκωσε πως ο 70χρονος ιδιοκτήτης του συλλόγου, Τζον Μπέριλσον, σκοτώθηκε το πρωί της Τρίτης (4/7) σε δυστύχημα.

Η Μίλγουολ πενθεί. Όπως ανακοίνωσαν τα Λιοντάρια ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Τζον Μπέριλσον, σκοτώθηκε το πρωί της Τρίτης (4/7) σε δυστύχημα. Ο 70χρονος Βρετανός επιχειρηματίας ανέλαβε την ομάδα το 2006, επένδυσε εκατοντάδες εκατομμύρια για να την κρατήσει στην Championship και να την ανεβάσει το 2017 έπειτα από δυο χρόνια στη League One, ενώ είχε άριστη σχέση με τους οπαδούς.

It's not often you see an owner this popular with fans these days. #Millwall have lost a legend tonight.



Thank you for everything JB. Whatever Millwall achieve in the future will be the legacy of this wonderful man. 🦁 https://t.co/ey2aLHg393