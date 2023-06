Οι παίκτες του Παναμά πανηγύρισαν με... τρενάκι το γκολ τους κόντρα στο Μεξικό, όμως εν τέλει δεν μέτρησε μέσω VAR.

Οι παίκτες του Παναμά φαίνεται πως είχαν προετοιμάσει τον πανηγυρισμό τους από την... προπόνηση. Στον μικρό τελικό του Nations League της CONCACAF με το σκορ στο 1-0 για το Μεξικό ο Γκοντόι νίκησε τον Οτσόα με ένα φανταστικό ανάποδο ψαλίδι και μαζί με τους συμπαίκτες του σχημάτισαν ένα... τρενάκι.

Το VAR όμως τους «χάλασε» τη χαρά, καθώς το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ και εν τέλει οι Μεξικάνοι πήραν την νίκη με 1-0. Ως αλλαγή αγωνίστηκε για περίπου μισή ώρα ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος πέρασε στο ματς στο 68'.

Aníbal Godoy scores a GOLAZO but it is ruled out for offside. 😱 pic.twitter.com/KJlJVXfphx