Η Σελέστε ανοίγει νέα σελίδα και η Κ-20 έδειξε τον δρόμο. Με γκολ του Λούτσο Ροντρίγκες, η Ουρουγουάη υπέταξε την Ιταλία (1-0) και κατέκτησε το παρθενικό της Μουντιάλ Κ-20, κάνοντας τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό των ανδρών, Μαρσέλο Μπιέλσα, να... χαμογελά.

Η χρυσή φουρνιά της Ουρουγουάης βρίσκεται στη δύση της. Μια νέα, όμως, ανατέλλει για τους Γκαούτσος, οι οποίοι είναι οι νέοι πρωταθλητές κόσμου σε επίπεδο Κ-20.

Την ώρα που ο Μαρσέλο Μπιέλσα, νυν ομοσπονδιακός τεχνικός στην ανδρών, γνωρίζει σιγά σιγά το υλικό που θα έχει στα χέρια του, ο συνονόματός του, Μαρσέλο Μπρόλι οδήγησε την Ουρουγουάη στο παρθενικό της Μουντιάλ νέων, νικώντας την Ιταλία στον μεγάλο τελικό επί αργεντίνικου εδάφους με 1-0.

Χρυσός σκόρερ για τη Σελέστε ο Λουτσιάνο Ροντρίγκες της Λίβερπουλ Μοντεβιδέο, ο οποίος λύτρωσε την ομάδα του στο 86ο λεπτό με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έπειτα από φάση διαρκείας.

Η Ουρουγουάη κατάφερε να σταματήσει και τους Ιταλούς του φοβερού ανερχόμενου μέσου της Τσέλσι, Τσέζαρε Κασαντέι (πρώτος σκόρερ του τουρνουά με 7 γκολ) και ολοκλήρωσαν έτσι τα νοκ-άουτ χωρίς να δεχθούν γκολ. Μοναδική ομάδα που παραβίασε την εστία της ήταν η Αγγλία στο ματς ομίλου, και μάλιστα τρεις φορές, στη μοναδική επίσης ήττα της στο τουρνουά.

The goal from RODRIGUEZ that earned Uruguay their U20 World Cup Title🏆 🔥👏🏻 Congratulations @Uruguay#U20WC #Uruguay pic.twitter.com/z9sQ6zuljt