Ο Τούρκος προπονητής και πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ερόλ Μπουλούτ, μετακόμισε στην Αγγλία και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Κάρντιφ.

Περίπου τέσσερις μήνες μετά από την αποχώρηση του από την Γκαζιαντέπ ο Ερόλ Μπουτ βρήκε την νέα του προπονητική στέγη. Ο Τούρκος τεχνικός θα κοουτσάρει για πρώτη φορά ομάδα εκτός της πατρίδας του, καθώς υπέγραψε στην Κάρντιφ, η οποία την προηγούμενη σεζόν τερμάτισε μόλις μια θέση πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού της Championship.

Θυμίζουμε πως ο Μπουλούτ έχει περάσει ως ποδοσφαιριστής από την Ελλάδα για λογαριασμό του Πανιωνίου, του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού Βόλου, του ΟΦΗ και της Βέροιας. Ως προπονητής πριν την Γκαζιαντέπ είχε κοουτσάρει Μαλάτιασπορ, Αλάνιασπορ και Φενέρμπαχτσε.

Cardiff City Football Club is delighted to announce the appointment of Erol Bulut as First Team Manager.#CityAsOne