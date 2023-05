Οι οπαδοί της Χάιντουκ Σπλιτ αποφάσισαν να φύγουν με ένα αναμνηστικό από το γήπεδο της ομάδας του μετά το τελευταίο ματς της χρονιάς με την Σίμπενικ παίρνοντας... μία ολόκληρη εστία.

Η Χάιντουκ Σπλιτ επικράτησε με 3-0 της Σίμπενικ στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος για την φετινή σεζόν, όμως οι φίλαθλοι των γηπεδούχων φαίνεται πως έμειναν ικανοποιημένοι από όσα είδαν και γι' αυτό θέλησαν να πάρουν κι ένα σουβενίρ για να θυμούνται την συγκεκριμένη βραδιά.

Οι οργανωμένοι οπαδοί των γηπεδούχων πήγαν και «σήκωσαν» την μία από τις δύο εστίες του γηπέδου και την πήραν μαζί τους φεύγοντας. Κι αν αυτό σας ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, το παρακάτω βίντεο που τους δείχνει να την κουβαλούν στον δρόμο πιστοποιεί το γεγονός.

28.05.2023🇭🇷Hajduk Split - Šibenik, The fans of Hajduk Split stole a goal after breaking into the field https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/bYNGp3vYcZ