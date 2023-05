Η Κολουμπάρα τιμωρήθηκε με αφαίρεση 9 βαθμών για συμμετοχή σε χειραγωγημένα παιχνίδια και οδηγείται σε υποβιβασμό από την πρώτη κατηγορία της Σερβίας.

Ποινή... υποβιβασμού για την Κολουμπάρα! Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σερβίας έκρινε ένοχο τον σύλλογο για συμμετοχή σε χειραγωγημένα παιχνίδια και επέβαλε πονή αφαίρεσης 9 βαθμών.

Η Κολουμπάρα με βάση την τιμωρία της πέφτει στην τελευταία θέση της πρώτης κατηγορίας της Σερβίας, με 29 βαθμούς και με μία αγωνιστική να απομένει, δεν προλαβαίνει να σωθεί, καθώς είναι στο -6 από την 12η Μλάντοστ. Η διοίκηση του κλαμπ έχει 48 ώρες για να ασκήσει έφεση κατά της τιμωρίας, αφού η τελική απόφαση πρέπει να βγει πριν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η έρευνα άρχισε ύστερα από έρευνα της Σερβικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου που διατάχθηκε από την UEFA σχετικά με καταγγελίες για στημένους αγώνες που αφορούσαν τις Κολουμπάρα, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και Μλάντοστ. Οι άλλες δυο ομάδες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 25.600 ευρώ, όμως όχι με αφαίρεση βαθμών.

