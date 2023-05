Ιστορικές ήταν οι τελευταίες εκλογές για την προεδρία στην ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου, καθώς η 54χρονη Πασκάλ Βαν Ντάαμ έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου!

Ιστορία γράφτηκε στις τελευταίες εκλογές της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Βελγίου, καθώς το αξίωμα του προέδρου θα λάβει για πρώτη φορά μια γυναίκα.

Ο λόγος για την Πασκάλ Βαν Ντάαμ, η οποία διαδέχθηκε τον Πολ Βαν ντεν Μπλούκ κι έγινε η πρώτη γυναίκα στον προεδρικό θώκο στην ιστορία της Ομοσπονδίας που λειτουργεί από το 1895.

Πριν τις εκλογές η Βαν Ντάαμ ήταν μέλος της ομοσπονδίας από τον Ιούνιο του 2021 ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου και τελικά εκλέχθηκε ομόφωνα ως πρόεδρος με 26 υπέρ ψήφους.

Pascale Van Damme has been appointed RBFA president. She is the first female president of the federation. Best of luck, Pascale! 🇧🇪



Discover all details about Van Damme's appointment on our website. 🔗



🇳🇱 - https://t.co/mW0VR44cTE

🇫🇷 - https://t.co/CdjFWUoO54 pic.twitter.com/dRcTqfePlZ