«Γλέντι» με τον προπονητή της Μπάρνσλεϊ, εμφανίστηκε με μπύρα στο flash interview (vid)

Viral διαστάσεις στα social media κατάφερε να πάρει το flash interview του προπονητή της Μπάρνσλεϊ, Μάικλ Νταφ, ο οποίος αποφάσισε να... ξεδιψάσει με μια μπύρα εν μέσω της συνέντευξης.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες το όνομα του τεχνικού της Μπάρνσλεϊ, Μάικλ Νταφ, ο οποίος έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο του... πιο χαλαρού προπονητή στον κόσμο.

Συγκεκριμένα ο 45χρονος κατάφερε να γίνει viral στα social media όταν στο flash interview του αγώνα επί της Μπόλτον εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα με ένα μπουκάλι μπύρας!

Αγνοώντας πλήρως τα «πρέπει» γύρω από την εμφάνιση ενός προπονητή, ο Άγγλος ξεδίψασε με μια μπύρα εν μέσω της συνέντευξης σε μια κίνηση που σχολιάστηκε... ποικιλοτρόπως από τους χρήστες των social media.

Το «γλέντι» βέβαια που στήθηκε γύρω από το όνομά του πιθανότατα να είναι το τελευταίο που τον απασχολεί, μιας και λίγες ώρες νωρίτερα πανηγύρισε μια τεράστια νίκη που έστειλε την ομάδα του στον τελικό των play-off ανόδου προς την Championship.

Στιγμιότυπο στο 1:35*

More from Michael Duff…



“Lads will have two days off now but I’ve just told them, make no mistake, I’ll be after you on Monday.”#BarnsleyFC | @BBCSheffield pic.twitter.com/ARxtzyypHi