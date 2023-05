Σοκαριστικός καβγάς μεταξύ γονέων εκτυλίχθηκε σε λυκειακό ποδοσφαιρικό αγώνα στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, με απολογισμό αρκετούς τραυματίες και μία σύλληψη.

Σε «ροντέο» μεταξύ γονέων μετατράπηκε μια σχολική αναμέτρηση στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, με δεκάδες άτομα να εμπλέκονται σε άγριο καβγά στις εξέδρες μπροστά στα μάτια των έντρομων παιδιών τους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα σε ένα άνευ ιδιαίτερης σημασίας παιχνίδι ανάμεσα σε ομάδες του Appalachia High School, όταν ξαφνικά ξέσπασε σύρραξη μεταξύ των παρευρισκόμενων στις κερκίδες. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από αυτόπτη μάρτυρα απεικονίζεται καρέ-καρέ το άγριο ξύλο που σημειώθηκε στο Riggs Stadium, σε ένα επεισόδιο που φέρεται να ξεκίνησε μετά από ρατσιστικές προσβολές αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί προς το παρόν τα ακριβή αίτια.

Απολογισμός του βίαιου σκηνικού ήταν πέντε άτομα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο νοσοκομείο. Η τοπική αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη ενός άνδρα, του 24χρονου, Ντόναλντ Γκέραντ, ο οποίος όπως φαίνεται και στο βίντεο γκρέμισε μια ολόκληρη σειρά καθισμάτων με θεατές και επιτέθηκε τουλάχιστον σε δύο άνδρες και μία γυναίκα, την οποία συγκεκριμένα σώριασε στην ασφαλτοειδή πίστα που περιβάλλει τον αγωνιστικό χώρο.

Fight breaks out during a High School Soccer Game in Virginia when Parents from the opposing team started hurling Racial Slurs at the Home Teams Parents... Helicopter had to Airlift people due to severe injuries caused... pic.twitter.com/jgTnejg6nr