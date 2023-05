Η Σέλτικ νίκησε με 2-0 τη Χαρτς εκτός έδρας και εξασφάλισε μαθηματικά το 53ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και 12ο τα τελευταία 13 χρόνια.

H κυριαρχία της Σέλτικ στο πρωτάθλημα της Σκωτίας συνεχίζεται. Οι Κέλτες νίκησαν με 2-0 τη Χαρτς εκτός έδρας χάρη σε δυο γκολ του Φουρουχάσι και «εκτόξευσαν» τη διαφορά από τη 2η Ρέιντζερς στους 13 βαθμούς με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν (95-82).

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου έκανε «back to back», πανηγύρισε το 53ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, 12ο τα τελευταία 13 χρόνια και δεύτερο υπό τις οδηγίες του Ελληνοαυστραλού τεχνικού. Οι Κέλτες... μείωσαν την απόσταση από την «αιώνια» αντίπαλο Ρέιντζερς, η οποία έχει στεφθεί 55 φορές πρωταθλήτρια.

Θυμίζουμε πως ο Γιώργος Γιακουμάκης ήταν μέλος της Σέλτικ μέχρι τον Φεβρουάριο που αποχώρησε για την Ατλάντα. Ο διεθνής σέντερ φορ μέτρησε 19 εμφανίσεις στη φετινή Premiership με έξι γκολ και μια ασίστ.

🏆 CHAMPIONS AGAIN! OLÉ, OLÉ! 🏆



👑 #CelticFC are crowned Back to Back Champions of Scotland 🍀🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Congratulations to Ange Postecoglou and the Bhoys! 💚✊ pic.twitter.com/Y77vlVMBH9