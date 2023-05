Τελικός Κυπέλλου με οπαδούς και των δύο ομάδων και «καυτές» κερκίδες στην Αυστρία (vids)

Ραπίντ Βιέννης και Στούρμ Γκρατς, αναμετρήθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Αυστρίας, με τους οπαδούς τους να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Η Στούρμ Γκρατς ήταν η νικήτρια του Κυπέλλου Αυστρίας επικρατώντας 2-0 της Ραπίντ Βιέννης στον τελικό που έγινε υπό την παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων που φρόντισαν να δημιουργήσουν «καυτή» ατμόσφαιρα. Τα δύο πέταλα του γηπέδου που φιλοξένησε το παιχνίδι πήραν «φωτιά» με τους υποστηρικτές των ομάδων να δίνουν κι εκείνη τη μάχη της εξέδρας.

Με τα γκολ του Σαρκάρια στο 67' και στο 87', η Στούρμ Γκρατς κατέκτησε το έκτο κύπελλο της ιστορίας της και την πρώτη κούπα στην χώρα από το 2018 που... δεν φτάνει στα χέρια της Σάλτσμπουργκ, την οποία προσπαθεί να εκθρονίσει κι από το ρετιρέ της βαθμολογία του αυστριακού πρωταθλήματος. Η Σάλτσμπουργκ βρίσκεται τρεις πόντους μπροστά απ' την δεύτερη Στούρμ και στην αγωνιστική που απομένει οι δύο ομάδες τίθενται αντίπαλες στο ματς που θα κρίνει τον πρωταθλητή!

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Sturm Graz played Rapid Wien in the Austrian Cup final yesterday!



Look at that atmosphere. 💥💥 pic.twitter.com/N89fnAcQfQ