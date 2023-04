Τρομερά σκηνικά σε παιχνίδι νέων στο Ισραήλ, εκεί όπου ξέσπασε τεράστιος καβγάς ανάμεσα παίκτες, οπαδούς, μέχρι και ball boys!

Στιγμές μάχης σε... ποδοσφαιρικό αγώνα στο Ισραήλ! Δύο Κ-20 ομάδες ξεκίνησαν από μπάλα αλλά κατέληξαν σε κάποιο άθλημα με το χορτάρι να γίνεται ρινγκ. Παίκτες, οπαδοί και ball boys έγιναν ένα τεράστιο κουβάρι, ανταλλάσσοντας γροθιές και κλωτσιές, με το video του καβγά να κάνει τον γύρο των social media.

Northern #Israel: A brawl took place today on the pitch during a football game between Tzeirey Tamra FC and Hapoel Bu'eine FC.



The game took place at the "ha-Shalom" ("Peace") Stadium in the city of Umm al-Fahem. pic.twitter.com/QRVEXtu61q