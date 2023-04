Ο Τσούμπα Άκπομ σφράγισε τη συμμετοχή της Μίντλεσμπρο στα playoffs ανόδου στην Premier League με τα 28 του γκολ στη φετινή σεζόν και επιβραβεύτηκε με το βραβείο του MVP της Championship!

Μαγική χρονιά διανύει στην πατρίδα του ο Τσούμπα Άκπομ, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας της Μίντλεσμπρο για επιστροφή στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της Championship!

Με τα 28 του γκολ στη σεζόν (οκτώ παραπάνω από τον δεύτερο με δύο αγωνιστικές για το φινάλε) ο πρώην στράικερ του ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της «Μπόρο» στα play-offs που οδηγούν στην Premier League και ήδη, το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της χρονιάς σε ολόκληρη την κατηγορία, του ανήκει!

Η EFL Championship γνωστοποίησε τους νικητές των βραβείων για τη φετινή σεζόν και ο 27χρονος επιθετικός ανακηρύχθηκε MVP, εξαργυρώνοντας έτσι τις τρομερές του επιδόσεις και τη σημασία που έπαιξε για να επιστρέψει η Μίντλεσμπρο στα μπαράζ ανόδου μετά το 2018.

