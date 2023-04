Οι εκπλήξεις στο φετινό UEFA Youth League δεν σταμάτησαν ούτε στα ημιτελικά καθώς τόσο η Άλκμααρ όσο και η Χάιντουκ Σπλιτ θα βρεθούν για πρώτη φορά στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Λίγα είναι τα μάτια που κοιτούν τα όσα συμβαίνουν στο UEFA Youth League (το αντίστοιχο Champions League των νέων), ωστόσο αυτό που γίνεται φέτος είναι αρκετά διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια.

