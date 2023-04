Η αναμέτρηση της Γκρέμιο με τη Σάντος στιγματίστηκε από επεισόδια εντός του γηπέδου, καθώς οι οπαδοί των φιλοξενούμενων εισέβαλαν στην εξέδρα των γηπεδούχων και αμφότεροι πρωταγωνίστησαν σε συμπλοκές, προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας.

Πρεμιέρα με έκτροπα και συμπλοκές μεταξύ οπαδών στο πρωτάθλημα Βραζιλίας. Η Γκρέμιο του Λουίς Σουάρες τέθηκε αντιμέτωπη με τη Σάντος και στην ανάπαυλα η δράση πέρασε από τον αγωνιστικό χώρο στις εξέδρες, όπου οι φιλοξενούμενοι πέρασαν στο διάζωμα των γηπεδούχων με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια.

Μερίδα οπαδών της Σάντος σκαρφάλωσαν στα κάγκελα, πήραν πανό κι άρχισαν να κινούνται απειλητικά προς εκείνους της Γκρέμιο, υποχρεώνοντας τις αστυνομικές δυνάμεις να παρέμβουν για να αποφορτιστεί η ατμόσφαιρα και να επιστρέψουν στο γήπεδο οι δύο ομάδες για την έναρξη του β' μέρους.

Το ματς συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε υπέρ της Γκρέμιο (1-0), η οποία αξίζει να σημειωθεί πως έπαιξε τον αγώνα στο στάδιο «Αλφρέδο Χακόνι» που δεν είναι η φυσική της έδρα, λόγω τιμωρίας από την περσινή σεζόν!

Briga generalizada entre torcedores do Santos e do 🇪🇪#Grêmio no Estádio Alfredo Jaconi.@rdgrenal pic.twitter.com/LLwHldqjT0