Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής Βίτορ Μέλο Περέιρα απέκλεισε επ' αόριστον «ρεφ» στην Αίγυπτο που εξέτασε επίμαχη φάση σε κινητό τηλέφωνο πριν ακυρώσει ένα γκολ σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας.

Η τεχνολογία του VAR δεν χρησιμοποιείται στην δεύτερη κατηγορία της Αιγύπτου, όμως ο διαιτητής Μοχάμεντ Φαρούκ εξέτασε επίμαχη φάση στην αναμέτρηση της Σουέζ με την Αλ Νασρ , χρησιμοποιώντας ένα... κινητό τηλέφωνο. Η Αλ Νασρ είχε ισοφαρίσει στα τελευταία λεπτά, οι παίκτες της Σουέζ διαμαρτυρήθηκαν για χέρι και μετά τις πιέσεις είδε τη φάση και ακύρωσε το γκολ.

Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής της Αιγύπτου και πρώην επικεφαλής διαιτησίας στην Ελλάδα, Βίτορ Μέλο Περέιρα αποφάσισε να αναστείλει ολόκληρο το επιτελείο διαιτησίας για «αόριστο χρονικό διάστημα» και η επιτροπή θα διερευνήσει το περιστατικό. Θυμίζουμε πως ο Περέιρα αντικατέστησε στην Αίγυπτο τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ο οποίος είχε παραιτηθεί τον περασμενό Ιανουάριο.

There is actually no VAR in the 2nd division in #Egypt . However, in the Suez SC v Al-Nasr game yesterday, referee Mohamed Farouk and his team decided to watch a 2-2 equalizer in the 90th on a spectator's phone to prevent further outrage pic.twitter.com/QZ1V1trAsj

— Henning (@henhink)