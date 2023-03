Ο θρύλος της Λίβερπουλ Στίβεν Τζέραρντ φέρεται να ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να πραγματοποιήσει συνομιλίες με την Τράμπζονσπορ για τη θέση του προπονητή.

Ο Στίβεν Τζέραρντ απολύθηκε από την Άστον Βίλα τον Οκτώβριο, μετά από λιγότερο από 12 μήνες στη θέση του προπονητή. Αποχώρησε μετά από ένα σερί έξι ηττών σε 11 αγώνες με τη Βίλα να βρίσκεται μόλις μία θέση πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού της Premier League.

Ο θρύλος της Αγγλίας και της Λίβερπουλ, που έχει ως προπονητής κατακτήσει τον τίτλο της Πρέμιερσιπ την σεζόν 2020/21 χωρίς να χάσει ούτε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Ρέιντζερς, εμπλέκεται τώρα στο ρεπορτάζ της Τράμπζονσπορ των Μπακασέτα και Σιώπη!

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο «Karar», ο «Stevie G» επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για δείπνο με τον Ερτουγρούλ Ντογάν, έναν άνθρωπο που διεκδικεί την προεδρία του τουρκικού συλλόγου.

Η Τραμπζονσπόρ αναζητά νέο προπονητή μετά την παραίτηση του Αμπντουλάχ Αβτσί που ακολούθησε την ήττα με 2-1 από την ουραγό Ουμρανίγιεσπορ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκτη θέση της τουρκικής Super Lig και έχει κερδίσει τα 11 από τα 23 παιχνίδια της.

🚨 Steven Gerrard flew out to Istanbul earlier this week to hold talks about becoming the new Trabzonspor manager.



