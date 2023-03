O Τσούμπα Άκμπομ σκοράρει κατά βούληση και τρελαίνει ολόκληρη την (ποδοσφαιρική) Αγγλία! Το Gazzetta παρουσιάζει τα έως τώρα κατορθώματα του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ με τη φανέλα της Μίντλεσμπρο.

Καλή η ανάλυση (χωρίς πολλά, πολλά), αλλά μπροστά στην αδρή πραγματικότητα των αριθμών η «περί ανέμων και υδάτων» θεωρία παραλύει: Ο Τσούμπα Άκπομ, εάν δεν έχει γίνει ευρέως αντιληπτό (και αισθάνομαι πως δεν έχει γίνει αντιληπτό), σε 29 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Championship έφτασε να μετράει 22 γκολ!

Ο καθρέφτης στην περίπτωση του Αγγλονιγηριανού φορ είναι για την (ψυχ)ανάλυση. Μέσα στο 2023 έχει φτάσει τα 10 γκολ, την ίδια στιγμή που ουδείς άλλος από τους περιζήτητους και πολυδιαφημισμένους επιθετικούς της Premier League και των τεσσάρων επαγγελματικών κατηγοριών στο «Νησί» δεν το έχει καταφέρει!

Πριν από μια εβδομάδα ο 27χρονος στάικερ έγινε ο πρώτος παίκτης της Μίντλεσμπρο που ξεπερνά τα 20 γκολ σε μία σεζόν πρωταθλήματος, μετά το 1990 φτάνοντας μάλιστα τον Μπέρνι Σλέιβεν που είχε σταματήσει στα 21. Με το σημερινό γκολ στην πρώτη νίκη της «Μπόρο» μέσα στο «Swansea.com Stadium» από το 2009 και μετά, στο 1-3 επί της Σουόνσι, έφτασε τα 22 τέρματα και έκανε σμπαράλια το ρεκόρ του Σλέιβεν.

Μάλιστα το φανταστικό γκολ που πέτυχε τον Φεβρουάριο εναντίον της Μπλάκπουλ ψηφίστηκε ως το καλύτερο της κατηγορίας! Απολαύστε το...

