Η Αλέξια Πουτέγιας για δεύτερη διαδοχική σεζόν βραβεύτηκε ως η κορυφαία παίκτρια της χρονιάς στα The Best FIFA Football Awards.

Η Αλέξια Πουτέγιας συνεχίζει στην κορυφή του κόσμου. Η κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και περσινή νικήτρια στα The Best FIFA Football Awards για το 2021 βραβεύτηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά ως η κορυφαία παίκτρια για το 2022. Θυμίζουμε πως η Ισπανίδα χαφ έχει υποστεί ρήξη χιαστού και βρίσκεται σε φάση αποθεραπείας.

On top of the world. 💫

@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO