Ο Γεωργιανός Λούκα Λοχοσβίλι πήρε το... καλύτερο βραβείο της βραδιάς, του Fair Play γιατί έσωσε τη ζωή ενός αντιπάλου ποδοσφαιριστή εν ώρα αγώνα.

Ο 24χρονος Γεωργιανός στόπερ, Λούκα Λοχοσβίλι, πήρε το βραβείο Fair Play στα FIFA Best, για το πιο όμορφο επίτευγμα του 2022. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στη Βόλσφμπεργκερ ενώ το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή για την Κρεμονέζε και στον αγώνα κόντρα την Αούστρια Βιέννης έσωσε τη ζωή ενός αντιπάλου του.

Ο Τζορτζ Τιγκλ έπεσε χωρίς τις αισθήσεις του στον αγωνιστικό χώρο και ο Λοχοσβίλι έκανε κατευθείαν ένα σπριντ και έβαλε τα δάκτυλά του στο στόμα του, για να τον κρατήσει στη ζωή. Τελικά τα κατάφερε και πήρε το χειροκρότημα όλων που βρίσκονταν στο γήπεδο.

