Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μαζί με τον γιο του παρακολούθησαν την αναμέτρηση μποξ ανάμεσα σε Τζέικ Πολ και Τόμι Φιούρι και έβγαλαν φωτογραφία με τον εμβληματικό Μάικ Τάισον.

Το Σάββατο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε νέο χατ τρικ με την φανέλα της Αλ Νασρ και μάλιστα από το... ημίχρονο του αγώνα με την Αλ Νταμάκ και την Κυριακή πέρασε χρόνο με τον γιο του. Ο «CR7» μαζί με τον Κριστιάνο jr. έδωσαν το παρών στην «Diriyah Arena» και παρακολούθησαν την πολυσυζητημένη αναμέτρηση ανάμεσα στον διάσημο youtuber Tζέικ Πολ και τον Τόμι Φιούρι.

Ο Κριστιάνο και ο μεγάλος γιός του συναντήθηκαν με τον σπουδαίο Μάικ Τάισον και μάλιστα έβγαλαν κοινή φωτογραφία, την οποία ανέβασαν στα Social Media.

Cristiano Ronaldo and Mike Tyson together at Jake Paul vs Tommy Fury tonight…



