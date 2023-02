Η πορτογαλική Βιζέλα γνωστοποίησε την απόκτηση του 16χρονου γιου του Ριβάλντο, Ισάκε, που θα αγωνίζεται αρχικά στην Κ17.

Ο άλλοτε σούπερ σταρ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, Ριβάλντο συνόδευσε τον μικρότερο γιο του, τον 16χρονο Ισάκε σε μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της νέας του ομάδας, της πορτογαλικής Βιζέλα.

Ο νεαρός υπέγραψε συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα, στην οποία αγωνίζεται και ο μεγαλύτερος αδερφός του, Ζοάο Βιτόρ και θα ενσωματωθεί αρχικά στην Κ17 του συλλόγου.

Ο Ριβάλντο δήλωσε στο περιθώριο της ξενάγησης:

«Είμαι χαρούμενος για την ευκαιρία που δίνει η Βιζέλα στα δύο μου παιδιά. Θα είναι καλό για τον Ισακέ λόγω της δομής που έχει ο σύλλογος, λόγω της φιλίας που έχω με τον πρόεδρο και λόγω της πόλης που με υποδέχτηκε πολύ καλά. Ελπίζω να μπορούν να μάθουν. Ο Ισακέ είναι επιθετικός, του αρέσει να σκοράρει και να είναι πιο κοντά στην περιοχή. Καθώς είναι μόλις 16 ετών του λέω ότι θα βρει ακόμα τη θέση του στις προπονήσεις. Ξεκίνησα επίσης στο νούμερο εννέα, έπαιξα στα αριστερά και κατέληξα στο νούμερο 10, θέση όπου έγινα ο καλύτερος στον κόσμο»

📸 𝗜𝘀𝗮𝗾𝘂𝗲 conheceu as instalações do FC Vizela pela mão de Joaquim Ribeiro, presidente da SAD, e de @RIVALDOOFICIAL , que tem marcado presença no estádio e na cidade, desde que João Vítor reforçou os Sub-18.#FCVizela #LutamosJuntos pic.twitter.com/Oxe3IXl9RU