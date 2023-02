Φοβερό σκηνικό από το Ρέιντζερς - Πάρτικ Θισλ, εκεί που οι Προτεστάντες άφησαν τους αντιπάλους τους να σκοράρουν, αφού νωρίτερα ο Τίλμαν τους είχε δώσει το προβάδισμα, χωρίς να ακολουθήσει το fair play.

Επεισοδιακή ήταν η νίκη-πρόκριση (3-2) της Ρέιντζερς επί της Πάρτικ Θισλ στους «8» του Κυπέλλου Σκωτίας. Στο 71' ο Τίλιμαν αψήφησε το fair play και σκόραρε για το 2-1, κλέβοντας την μπάλα από αμυντικό των φιλοξενούμενων την ώρα που, σύμφωνα με τον άγραφο κανόνα, ετοιμαζόταν να την επιστρέψει στους γηπεδούχους που την είχαν βγάλει πλάγιο λίγο πριν.

Φυσικά, μετά από αυτό οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι αλλά η ίδια η Ρέιντζερς αποσυμπίεσε την κατάσταση επιτρέποντας στην αντίπαλό της να βρει το γκολ για το 2-2. Πάντως, στο 86' ο Σαντς έκανε το 3-2 και χάρισε την πρόκριση στους γηπεδούχους.

Stop what you're doing right now and watch this! 🤯



Malik Tillman gives Rangers the lead in controversial circumstances which infuriates the visitors 😠



Michael Beale then steps in and orders his side to allow Partick Thistle to score 👏🔵#ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/iUOtLalNGO