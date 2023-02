Λίβερπουλ: Δεν τη σηκώνει ούτε... κλαρκ!

Θα σταματήσει την κατηφόρα στο ντέρμπι η Λίβερπουλ; Γιατί λατρεύει στις Παρασκευές στη Serie A η Μίλαν; Από τον… Τσάβι έχει να χάσει η Μπάρτσα από τη Βιγιαρεάλ. Τα στοιχεία και στατιστικά πριν τη σέντρα είναι εδώ!

Λίβερπουλ σε κρίση

Η Λίβερπουλ μπορεί να βρίσκεται σε κρίση, αλλά έχει χάσει μόλις 1 φορά στις 22 προηγούμενες εντός έδρας αναμετρήσεις από την Έβερτον στο πρωτάθλημα (2-0 τον Φεβρουάριο του 2021). Θα εκμεταλλευτεί την καλή της παράδοση, για να φτάσει στη νίκη και να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί; Στο 1.53 ο άσος.

Οι φιλοξενούμενοι, όμως, έχουν αλλάξει προπονητή και με τον Ντάιτς στον πάγκο ξεκίνησαν με μεγάλη νίκη επί της Έβερτον την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή θα είναι 6η φορά στην Premier League, που αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ βράδυ Δευτέρας και δεν έχει ηττηθεί σε καμία από τις 3 τελευταίες. Θα καταφέρει και φέτος να αποφύγει την ήττα; Στο 2.45 η διπλή ευκαιρία Χ2. Ειδικά από τη στιγμή που η Λίβερπουλ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 4 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα στο 2023, σκοράροντας μόλις 1 γκολ μέχρι τώρα. Μόνο μία φορά στην ιστορία της στην Premier League ξεκίνησε το έτος χωρίς να κερδίσει κανένα από τα 5 πρώτα ματς, το 2017.

5 - Liverpool have conceded more Premier League goals in the opening five minutes of matches than any side this season, while Joel Matip's own goal was the first time Wolves have scored in the first five minutes of a league game this term. Problem. pic.twitter.com/Z9ij6WDC5T — OptaJoe (@OptaJoe) February 4, 2023

Με τον Τσάβι στην ενδεκάδα η τελευταία ήττα της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα έχει πάρει διαφορά στην κορυφή και η δύσκολη έξοδος στην έδρα της Βιγιαρεάλ, γίνεται λίγο πιο… εύκολη, με δεδομένο ότι οι «μπλαουγκράνα» έχουν χάσει μόνο 1 από τα 27 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (2-0 τον Μάιο του 2022) στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 20 από αυτά! Σε αυτό το στάδιο, μάλιστα, έχουν πάρει βαθμούς και στις 13 προηγούμενες επισκέψεις τους, με την τελευταία ήττα να χρονολογείται το 2007 (3-1, με τον Τσάβι στην ενδεκάδα της Μπάρτσα). Στο 1.85 βρίσκουμε το διπλό.

17 - Only the @FerranTorres20 🇪🇸 goal (20 passes v. #AthleticClub in October 2022) had a longer sequence for @FCBarcelona in #LaLiga this season than the one scored by @JordiAlba 🇪🇸 today against #SevillaFC ( 17). Combination. pic.twitter.com/Ih9vJwPFF6 — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2023

Τα πράγματα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο για την Μπαρτσελόνα, που σε όλες τις διοργανώσεις έχει κερδίσει και τα 7 τελευταία ματς, χωρίς να δεχθεί καν γκολ στα 5 από αυτά! Η τελευταία φορά που σημείωσε 8 διαδοχικές νίκες ήταν τον Οκτώβριο του 2017. Θα συνεχιστεί το σερί; Σε απόδοση 3.30 το διπλό με 0 παθητικό.

Ποτέ το ίδιο αποτέλεσμα

Η Γουέστ Χαμ αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες φέτος. Τώρα, έρχεται το ματς με την Τσέλσι, που δεν τα πηγαίνει και πολύ καλύτερα. Υπάρχει ένα αξιοσημείωτο σερί στα μεταξύ τους παιχνίδια στην έδρα της πρώτης, καθώς στα 7 τελευταία τα αποτελέσματα εναλλάσσονται ανάμεσα σε νίκη των γηπεδούχων (4) σε… μη νίκη τους (2 ήττες, 1 ισοπαλία). Η Γουέστ Χαμ κέρδισε το τελευταίο με 3-2 πέρυσι. Θα αναδειχθεί αυτή τη φορά νικήτρια η Τσέλσι; Στο 2.25 το διπλό. Οι «μπλε», μάλιστα, έχουν κερδίσει και τα 2 τελευταία ντέρμπι ανεξαρτήτως έδρας. Τρεις διαδοχικές νίκες έχουν να πετύχουν από τον Απρίλιο του 2011…

64 - Graham Potter has made 64 changes to Chelsea’s starting XI in his 15 Premier League games in charge so far, the second-most in a manager’s first 15 games in charge of a club in Premier League history, behind only his predecessor Thomas Tuchel at Chelsea (66). Tinkerman. pic.twitter.com/9YjStJM1vI — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2023

Η ομάδα του Πότερ, πάντως, παρά τα αμέτρητα εκατομμύρια για μεταγραφές, δεν έχει καταφέρει ούτε ρυθμό να βρει ούτε να πείσει. Τα 2 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα έληξαν με σκορ 0-0. Η τελευταία φορά που δεν κατάφερε να σκοράρει για 3 συνεχόμενα ματς ήταν τον Σεπτέμβριο του 2007 (4 τότε). Τρεις σερί «λευκές ισοπαλίες», μάλιστα, δεν έχει κάνει ποτέ στην ιστορία της στο πρωτάθλημα. Στο 1.66 βρίσκουμε το under, στο 8.00 το ακριβές σκορ 0-0 και στο 3.25 η ισοπαλία.

Οι «μπλε», πάντως, μπορούν να ποντάρουν στον Στέρλινγκ, για να πάρουν αποτέλεσμα. Ο Άγγλος επιθετικός έχει πετύχει 4 γκολ στις 5 τελευταίες του εμφανίσεις με αντίπαλο τη Γουέστ Χαμ στην Premier League, επίδοση που σημαίνει ότι είναι ο κορυφαίος σκόρερ στο London Stadium ως αντίπαλος. Στο 3.50 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Στέρλινγκ.

Οι Παρασκευές της Μίλαν

Η Μίλαν υποχωρεί συνεχώς στη βαθμολογία και δεν μπορεί με τίποτα να σταματήσει την κατηφόρα. Τώρα, έρχεται το εντός έδρας ματς με την Τορίνο, πριν ξεκινήσει και πάλι το Champions League. Οι «ροσονέρι», λοιπόν, έχουν χάσει και τα 2 παιχνίδια κόντρα στην «γκρανάτα» σε όλες τις διοργανώσεις και κινδυνεύουν με 3 σερί ήττες στο ζευγάρι για πρώτη φορά από το 1969… Βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2 στο 1.95.

4 - Considering all competitions, #ACMilan have lost four games in a row for the first time since the period between January and February 2017 under Vincenzo Montella. Tunnel. #InterMilan #derbymilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 5, 2023

Από την άλλη, βέβαια, έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή παράδοση, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα από τα 26 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους με την Τορίνο στη Serie A, κερδίζοντας τα 18 από αυτά. Η τελευταία φορά που ηττήθηκαν ήταν το 1985 (0-1). Θα φτάσουν στην πολύτιμη νίκη ψυχολογίας οι γηπεδούχοι; Στο 1.80 ο άσος. Άλλωστε, η Μίλαν τρέχει αρνητικό σερί 4 ηττών σε όλες τις διοργανώσεις, με τη σεζόν 1929-30 να είναι η τελευταία φορά, που έφτασε στις 5…

Υπέρ των «ροσονέρι» αποδεικνύεται και το γεγονός ότι ο αγώνας διεξάγεται Παρασκευή, καθώς δεν έχει ηττηθεί στα 20 από τα 22 πρωταθλήματος, που έδωσε τη συγκεκριμένη μέρα. Από τη στιγμή που η νίκη δίνει 3 βαθμούς, αυτή η επίδοση είναι και κορυφαία της κατηγορίας.

Οι Ρωμαίοι και η Γιουβέντους

Ντέρμπι μίσους στο Τορίνο ανάμεσα σε Γιουβέντους και Φιορεντίνα, με τους γηπεδούχους να δημιουργούν εξαιρετική παράδοση με 10 νίκες στα 11 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους. Ο Αλέγκρι, μάλιστα, έχει πετύχει 6 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια επί της Φιορεντίνα στο Τορίνο στον πάγκο των Bianconeri. Αυτά αρκούν για τον άσο, που προσφέρεται στο 1.83.

6 - AS Roma have scored twice in the opening six minutes of play in a Serie A match for the fifth time in their history:



21/05/1939 v Lazio

24/12/1949 v Bari

19/06/1955 v SPAL

16/01/2000 v Verona

04/02/2023 v Empoli 🆕



Sprint.#RomaEmpoli pic.twitter.com/LoBTZq7Pqs — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 4, 2023

Η Λάτσιο υποδέχεται την Αταλάντα, την οποία έχει κερδίσει μόλις 2 φορές στα 11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Η τελευταία νίκη της στο ζευγάρι, μάλιστα, στη Ρώμη σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 (2-1), με το διπλό να βρίσκεται στο 3.00.

Βέβαια, η ομάδα του Σάρι κέρδισε το παιχνίδι του πρώτου γύρου και θα επιχειρήσει να κάνει το «2 στα 2» στην ίδια σεζόν στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά το 2016-17. Θα τα καταφέρει; Στο 2.30 ο άσος.

Τέλος, καμία ομάδα στην κατηγορία δεν έχει πετύχει περισσότερα γκολ στα πρώτα 30’ των αγώνων από τη Λάτσιο (14). Σε απόδοση 1.93 η επιλογή να πετύχουν τουλάχιστον 1 γκολ οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο.

Η τελευταία φορά που η Λέτσε κράτησε το μηδέν με αντίπαλο τη Ρόμα στη Serie A ήταν το 2000, όταν έμεινε στο 0-0 εντός έδρας. Από τότε, οι Ρωμαίοι σκοράρουν ανελλιπώς σε 19 ματς, πετυχαίνοντας κατά μέσο όρο 2,4 γκολ ανά παιχνίδι! Μάλιστα, έχουν χάσει μόλις 2 από τα 33 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, επίδοση που είναι η κορυφαία τους κόντρα σε οποιονδήποτε άλλον αντίπαλο (με τουλάχιστον 10 αναμετρήσεις). Στο 1.95 προσφέρεται το διπλό, στο 2.30 το over και στο 3.50 ο συνδυασμός τους.

Ο… μπελάς της Παρί

Μεγάλο ματς και στη Γαλλία, όπου η Μονακό υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν, την οποία έχει κερδίσει και στα 2 τελευταία τους παιχνίδια στο Μόντε Κάρλο. Η τελευταία φορά που σημείωσε καλύτερο σερί ήταν το 2000 (7 σερί νίκες). Από την εποχή, μάλιστα, που η Παρί άλλαξε ιδιοκτησία (2011) δεν έχει χάσει ποτέ 3 διαδοχικές φορές εκτός έδρας από τον ίδιο αντίπαλο. Θα το κάνει η Μονακό; Στο 2.85 ο άσος.

2011 - Marseille have beaten Paris at home for the first time since November 2011 (3-0 in L1), ending a nine-game winless run against this opponent in all competitions. Party. #OMPSG https://t.co/vXKm6o9h50 — OptaJean (@OptaJean) February 8, 2023

Οι Παριζιάνοι, μάλιστα, έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 4 προηγούμενα παιχνίδια τους κόντρα σε ομάδες, που βρίσκονται στο top 5 της βαθμολογίας, ανάμεσα στα οποία ήταν και η ισοπαλία του πρώτου γύρου με τη Μονακό. Θα κλείσει ξανά η ψαλίδα στην κορυφή;

* Η Άρσεναλ έχει κερδίσει και τα 7 τελευταία λονδρέζικα ντέρμπι στην Premier League, όλα τη φετινή σεζόν. Μόνο μία φορά στην ιστορία τους οι «κανονιέρηδες» είχαν καλύτερο σερί, κερδίζοντας 9 στη σειρά το 1989. Θα πλησιάσουν σε εκείνο το ρεκόρ κόντρα στην Μπρέντφορντ; Στο 1.38 ο άσος.

* Η Ίντερ έχει κερδίσει τα 9 από τα 11 τελευταία ματς με αντίπαλο τη Σαμπντόρια στη Serie A. Επιβλήθηκε, μάλιστα, και στα 2 τελευταία με το ίδιο σκορ: 3-0. Η τελευταία φορά, που κέρδισε 3 διαδοχικά παιχνίδια στο ζευγάρι χωρίς να δεχθεί γκολ ήταν το 1950. Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση; Στο 2.25 το διπλό με 0 παθητικό.

* Η Τότεναμ μετράει 4 διαδοχικές νίκες επί της Λέστερ στην Premier League, σερί που είναι το κορυφαίο της στην ιστορία του ζευγαριού. Μεγάλος πρωταγωνιστής, φυσικά, σε αυτό το διάστημα είναι ο Χάρι Κέιν, που έχει πετύχει 18 γκολ σε 15 αναμετρήσεις με τη Λέστερ και πλησιάζει να σπάσει το ρεκόρ του Σίρερ, που είχε σκοράρει 20 φορές επί της Λιντς, τις περισσότερες οποιουδήποτε παίκτη κόντρα σε έναν αντίπαλο. Στο 2.70 η απόδοση να σκοράρει ο Κέιν και να οδηγήσει την Τότεναμ στη νίκη.

* Η τελευταία φορά που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να πετύχει συνεχόμενες νίκες για το πρωτάθλημα στην έδρα της Λιντς ήταν τον Οκτώβριο του 1976. Πέρυσι, επιβλήθηκε με 4-2. Θα φτάσει και φέτος στη νίκη; Στο 1.88 προσφέρεται το διπλό.

+2 - Leeds United have gone two goals ahead against Manchester United at Old Trafford for the first time since February 9th 1974, a 2-0 win. Unfamiliar. pic.twitter.com/Fw2oeJsdO6 — OptaJoe (@OptaJoe) February 8, 2023

* Ο Οσιμέν έχει σκοράρει και στα 5 τελευταία του ματς στο πρωτάθλημα (7 γκολ συνολικά). Ο τελευταίος παίκτης της Νάπολι, που βρήκε δίχτυα σε 6 διαδοχικά ματς ήταν ο Ιγκουαΐν το 2016. Θα τον πιάσει ο Νιγηριανός; Στο 3.25 να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Κρεμονέζε.

* Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κερδίσει και τα 12 προηγούμενα ματς επί της Άστον Βίλα στην Premier League εντός έδρας. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, έχουν βελτιωθεί επιθετικά και με τον Ουνάι Έμερι στον πάγκο έχουν σκοράρει και στις 8 αναμετρήσεις τους στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο τους από το 2010. Σε απόδοση 2.75 βρίσκουμε τον άσο σε συνδυασμό με g/g.

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Ντόρτμουντ στις 10 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Βέρντερ για το πρωτάθλημα (2-1 το 2014). Οι Βεστφαλοί, μάλιστα, έχουν κερδίσει και τα 4 παιχνίδια μέχρι τώρα στο 2023 στην Bundesliga και από το 2012 έχουν να κάνουν καλύτερο σερί στο ξεκίνημα του έτους (7 νίκες τότε). Θα επιβληθούν ξανά; Στο 1.82 το διπλό.

3 - Only three teams in Europe's five big leagues have won all of their matches in 2023 so far:



5/5 FC Barcelona

4/4 1. FC Union Berlin

4/4 Borussia Dortmund



Form. pic.twitter.com/Yf6GwsLrDu — OptaFranz (@OptaFranz) February 6, 2023

* Η Λυών παραμένει χωρίς νίκη στα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερή της από το 1992. Θα το εκμεταλλευτεί η Λανς, για να πετύχει δύο νίκες στο ζευγάρι στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά μετά το 1998; Στο 2.90 το διπλό.

* Κανένα από τα 8 τελευταία ματς κόντρα στη Θέλτα δεν έχει χάσει η Ατλέτικο Μαδρίτης, που κέρδισε και τα 3 πιο πρόσφατα. Μόνο μία φορά στην ιστορία τους οι «ροχιμπλάνκος» είχαν καλύτερο σερί στο ζευγάρι, το 1945 (9 παιχνίδια χωρίς ήττα). Θα ισοφαρίσει η ομάδα του Σιμεόνε εκείνη την επίδοση, φτάνοντας στη νίκη; Σε απόδοση 2.25 το διπλό.

* Η Μπράιτον δεν έχει κρατήσει ούτε μία φορά το μηδέν στα 9 τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας για το πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή, όμως, βρήκε και η ίδια δίχτυα στα 8 από αυτά. Βρίσκουμε το g/g σε απόδοση 1.82.

* Η Γουλβς έχει κερδίσει και τα 4 τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο τη Σαουθάμπτον στο πρωτάθλημα. Ποτέ στην ιστορία της, δεν έφτασε αυτό το σερί στις 5 νίκες. Θα το κάνει τώρα; Στο 2.55 βρίσκουμε το διπλό.

* Σε καμία από τις 7 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Βαλένθια δεν κέρδισε η Μπιλμπάο στο πρωτάθλημα. Έχασε, μάλιστα, και στις 2 τελευταίες. Η τελευταία φορά που υπέστη 3 σερί ήττες σε αυτό το στάδιο ήταν το 2017, όταν και πάλι στον πάγκο της καθόταν ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 3.00 ο άσος.

5 - Youngest players to score two hat-tricks in LaLiga in the 21st century:



🇵🇾 Antonio Sanabria (19 years, 324 days)

🇦🇷 Gonzalo Higuaín (22y 94d)

🇧🇷 Júlio Baptista (22y 200d)

🇦🇷 Lionel Messi (22y 200d)

🇪🇸 OIHAN SANCET (22y 284d)



Stellar. pic.twitter.com/08hluCrsVp — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2023

* Η Λιλ έχει κερδίσει τα 6 από τα 7 τελευταία ματς με αντίπαλο τη Στρασμπούρ, ενώ φέτος είχε την ατυχία και σταματήσει η μπάλα 15 φορές στο δοκάρι, επίδοση που είναι η κορυφαία της Ligue 1 (μαζί με την Παρί). Στο ανανεωμένο Build A Bet βρίσκουμε σε απόδοση 2.00 τον συνδυασμό των επιλογών: Νίκη Λιλ & δοκάρι στο ματς.

* Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει στις 9 πιο πρόσφατες εντός έδρας αναμετρήσεις της με αντίπαλο την Οσασούνα η Βαγιαδολίδ στο πρωτάθλημα. Θα πάρουν ξανά αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι; Στο 2.75 το διπλό.

* Οι Δευτέρες δεν ταιριάζουν στην Εσπανιόλ, που έχει χάσει και τα 3 τελευταία της ματς για το πρωτάθλημα τη συγκεκριμένη μέρα. Η πιο πρόσφατη ήττα της, μάλιστα, είχε έρθει από τη Σοσιεδάδ (0-1 τον Απρίλιο του 2022). Αυτό το σερί είναι το χειρότερο στην ιστορία της, τη στιγμή που η Σοσιεδάδ μετράει 3 διαδοχικές νίκες βράδυ Δευτέρας. Στο 2.30 το διπλό.

* Η Φράιμπουργκ έχει πετύχει 5 διαδοχικές νίκες επί της Στουτγκάρδης στην Bundesliga και αν την κερδίσει και τώρα, θα έχει κάνει νέο ρεκόρ συλλόγου, καθώς δεν έχει 6 σερί νίκες κόντρα σε κανέναν αντίπαλο στην ιστορία της. Θα τα καταφέρει; Στο 1.85 ο άσος.

* Φοβερή παράδοση έχει δημιουργήσει η Κολωνία στα ματς με την Άιντραχτ, καθώς εντός έδρας έχει χάσει μόλις 1 από τα 15 τελευταία! Αυτή η ήττα είχε έρθει τον Σεπτέμβριο του 2017 (0-1), ενώ από το 2000 και μετά, οι «Billy Goats» έχουν πάρει περισσότερους βαθμούς στα ματς με τους «Αετούς» από κάθε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Στο 2.65 βρίσκουμε τον άσο.

* Και τα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της έχει χάσει η Ανζέ στην Ligue 1 και αν ηττηθεί και τώρα, θα ισοφαρίσει τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία της κατηγορίας, που μοιράζονται Μετζ (2017), Τουλούζ (2020) και Νιμ (2021). Θα το εκμεταλλευτεί η Οσέρ, για να φτάσει στη νίκη; Στο 3.10 προσφέρεται το διπλό.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι | *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις