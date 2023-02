Ο Τζος Μπόουλερ, ο οποίος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο πρώτο μισό της σεζόν, έγινε «χρυσή αλλαγή» για την Μπλάκπουλ σώζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στη Χάντερσφιλντ με γκολ στο 90'.

Επιστροφή στην Championship, στην Μπλάκπουλ και στα γκολ για τον Τζος Μπόουλερ. Ο Βρετανός εξτρέμ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό στο πρώτο μισό της σεζόν και πλέον παίζει στα «Μανταρίνια» ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ήταν ο «ήρωας» στον αγώνα κόντρα στη Χάντερσφιλντ, αποτρέποντας την τέταρτη σερί ήττα με γκολ στο 90'!

Ο 23χρονος που φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα συνολικά εφτά φορές, πέρασε στο ματς στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης και λίγο πριν τη συμπλήρωση του ενενηνταλέπτου, έγραψε το 2-2 με ωραίο τελείωμα έξω από τη μικρή περιοχή έπειτα από... κρύψιμο της μπάλας των συμπαικτών του. Έτσι, σταμάτησε την «κατηφόρα» και την ανέβασε στο +1 από την τελευταία θέση, καθώς και στο -2 από την 21η θέση που εξασφαλίζει τη σωτηρία.

Αυτό ήταν το τρίτο του γκολ στη σεζόν με την Μπλάκπουλ, καθώς είχε πετύχει άλλα δύο στο ξεκίνημα της χρονιάς στην Championship, πριν η Νότιγχαμ Φόρεστ τον αποκτήσει αντί 2,3 εκατομμυρίων ευρώ και τον στείλει δανεικό στο Λιμάνι.

Big moment from Josh Bowler in front of the north. There’s still a pulse with our Championship survival hopes! #utmp pic.twitter.com/AMv8Ctjgth