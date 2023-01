«Η Ατλάντα θα ανακοινώσει τον Γιακουμάκη, ο παίκτης πήρε τα πράγματά του από το Λένοξταουν»

Στη Σκωτία και τις ΗΠΑ κάνουν λόγο για οριστικό deal μεταξύ Σέλτικ, Ατλάντα και Γιακουμάκη, ενώ μεταδίδουν πως ο Ελληνας φορ μετέβη στο προπονητικό των Κελτών για να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα.

Παίκτης της Ατλάντα και κάτοικος ΗΠΑ χαρακτηρίζεται πλέον ο Γιώργος Γιακουμάκης και στη Σκωτία αναφέρουν πως ο Ελληνας φορ αποτελεί ήδη και ουσιαστικά παρελθόν από τη Σέλτικ.

Οπως μεταδίδεται σχετικά οι δύο ομάδες ήρθαν σε οριστική συμφωνία και μάλιστα ο 29χρονος στράικερ μετέβη στο προπονητικό της ομάδας στο Λένοξταουν ώστε να μαζέψει τα πράγματά του, ενώ προφανώς και με σκοπό να αποχαιρετήσει και τους συμπαίκτες του.

Ετσι μετρά αντίστροφα ο χρόνος, με γνώμονα τις σχετικές αναφορές που υπάρχουν και πέρα από τον Ατλαντικό, ώστε να ανακοινωθεί το deal.

