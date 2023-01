Απίστευτος Βέλλιος, έφτασε τα δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε τρεις αγώνες και 23' (vid)

Ο Βέλλιος σκόραρε για το 2-1 της Τσβόλε επί της Τοπ Ος μόλις 67 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς και... σπάει τα κοντέρ στην Ολλανδία.

Σε δαιμονιώδη κατάσταση βρίσκεται ο Απόστολος Βέλλιος που οδηγεί την Τσβόλε στην επιστροφή της στην πρώτη ολλανδική κατηγορία καθώς βρίσκεται στην κορυφή της δεύτερης. Το club επικράτησε σήμερα (27/1) 4-1 της Τοπ Ος και ο Ελληνας φορ έκανε το 2-1 στο 75' και μόλις 67 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς ως αλλαγή!

Ετσι έδωσε συνέχεια στο κρεσέντο των τελευταίων εμφανίσεών του όπου κόντρα σε Αλμέρε, Φένλο ήρθε εκ νέου από τον πάγκο και στην μεν πρώτη αναμέτρηση βρήκε επίσης δίχτυα, στη δε επόμενη έδωσε δύο τελικές πάσες, η μία με εντυπωσιακό τακουνάκι.

Βέλλιος: Οι πέντε φάσεις που θύμισε... Ιμπραΐμοβιτς (vids)

Αυτόματα σε μόλις 23' παρουσίας του σε αυτά τα τρία ματς σημείωσε δύο γκολ και έδωσε ισάριθμες ασίστ, ενώ συνολικά έφτασε τα τρία τέρματα και τις έξι ασίστ στη σεζόν σε 15 εμφανίσεις του.

67 - Apostolos Vellios scored 67 seconds after coming on tonight, with the @PECZwolle striker recording four goal involvements in his last 23 minutes of play in the Eerste Divisie (2 goals, 2 assists). Sirtaki. pic.twitter.com/OiLIxw99OC