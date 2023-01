Viral διαστάσεις έχει αποκτήσει βιντεάκι από την Αγγλία και την αναμέτρηση Μόρκαμ - Μπέρτον, με τον βοηθό του αγώνα να μην καταλογίζει το πιο προφανές οφσάιντ!

Στο ποδόσφαιρο οι διαιτητές τείνουν συχνά πυκνά τείνουν να εξελίσσονται στους αρνητικούς πρωταγωνιστές ενός αγώνα, όμως αυτό που συνέβη την Πρωτοχρονιά στην Αγγλία δεν έχει προηγούμενο!

Συγκεκριμένα στην τρίτη κατηγορία του Νησιού και στην αναμέτρηση Μόρκαμ - Μπέρτον, ο βοηθός του αγώνα κατάφερε με κάποιον τρόπο να μην καταλογίσει το πιο προφανές οφσάιντ!

Όπως θα δείτε παρακάτω μιλάμε για υπόθεση.... πολλών μέτρων, με τον εκτεθειμένο Γουάτς τελικά να φεύγει αντιμέτωπος με την εστία και να διαμορφώνει το τελικό 5-0 των γηπεδούχων.

The linesman didn’t give offside for this in a League 1 game today… shocking! 🥴pic.twitter.com/z1OiP6sVti