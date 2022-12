Μετά τον θάνατο του Πελέ, το 2023 κανείς δεν θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα της Σάντος με το «10» στην πλάτη, αφού ο βραζιλιάνικος σύλλογος ανακοίνωσε την απόσυρση του αριθμού για το επόμενο έτος.

Ο θρυλικός Πελέ «έφυγε», σκορπίζοντας τη θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Η Σάντος πάντως, η ομάδα με την οποία διέπρεψε, δεν πρόκειται να τον ξεχάσει ποτέ και μάλιστα ανακοίνωσε πως τουλάχιστον για το 2023, η εμβληματική φανέλα με το «10» θα αποσυρθεί στη μνήμη του. Αυτό ήταν εξ αρχής επιθυμία της οικογένειάς του, όμως για να συμβεί μια για πάντα θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο.

«Προς το παρόν, το 2023, η χρήση του αριθμού 10 αναστέλλεται. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε γι' αυτό στο συμβούλιο και θα δούμε αν θα αποσύρουμε οριστικά τη φανέλα», δήλωσε ο Αντρές Ρουέντα, πρόεδρος της Σάντος.

Andres Rueda, presidente do Santos, confirma que o Peixe não usará a camisa 10 a partir de janeiro e um pedido de aposentadoria definitiva da camisa 10 será enviado para votação no Conselho Deliberativo.



O pedido para a aposentadoria partiu da família do Rei Pelé. pic.twitter.com/Y3lS9bsuMW