Το φως της δημοσιότητας είδε το έγγραφο της κυβέρνησης της Βραζιλίας λίγο καιρό πριν του απαγορεύσει να πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό, ανακηρύσσοντάς τον εθνικό θησαυρό.

Ο Πελέ έφυγε από τη ζωή στα 82 του και πίσω του άφησε μια τεράστια κληρονομιά γεμάτη γκολ και ιστορίες. Μια από τις πιο ιδιαίτερες σχετίζεται με το πώς η Βραζιλία κατάφερε να τον κρατήσει μακριά από τις «δαγκάνες» των ευρωπαίκών συλλόγων που παραμιλούσαν με τα κατορθώματά του. Για να γίνει αυτό, η κυβέρνηση της χώρας χρειάστηκε να τον ανακηρύξει εθνικό θησαυρό, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο κάποιας μεταγραφής στο εξωτερικό.

Μάλιστα, στη δημοσιότητα βγήκε και το έγγραφο με το οποίο ο Ζάνιο Κουάδρος, τότε πρόεδρος, εξέφραζε τους προβληματισμούς του γύρω από το ζήτημα.

«Ανησυχώ για την επαναλαμβανόμενη πρόσληψη Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών από συλλόγους του εξωτερικού. Τώρα θέλουν να πάρουν και τον Πελέ. Η εξαγωγή αθλητών δεν μας ενδιαφέρει. Περιμένω μέτρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

