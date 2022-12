Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θρηνεί μετά τον θάνατο του τεράστιου Πελέ, με την Αγγλία να στέλνει το δικό της μήνυμα, φωτίζοντας το «Γουέμπλεϊ» στα χρώματα της Βραζιλίας, για χάρη του.

Το ποδόσφαιρο ενώνει στις καλές στιγμές, μα πιο πολύ στις δύσκολες. Αμέτρητοι λάτρεις του αθλήματος θρηνούν για τον... Βασιλιά, Πελέ, που άφησε την τελευταία του πνοή στα 82.

Η Αγγλία θέλησε να τιμήσει με τον δικό της τρόπο τον Βραζιλιάνο μύθο, αφού φωταγώγησε το εθνικό της στάδιο, το «Γουέμπλεϊ», στα χρώματα της χώρας του, γράφοντας παράλληλα το όνομά του σε κεντρικά matrix στην εξωτερική πλευρά του σταδίου.

Tonight we light the arch in the honour of Pelé.



His unique talent lit up the game of football, and inspired the world. pic.twitter.com/6Ho2Fqz37A