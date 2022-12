Λεβαντόφσκι για Πελέ: «Το ποδόσφαιρο έχασε έναν ήρωα»

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχαιρέτησε τον «βασιλιά» Πελέ, τονίζοντας πως ο παράδεισος απέκτησε ένα νέο αστέρι.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου πενθεί για τον θάνατο του «βασιλιά» Πελέ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στα 82 του χρόνια νικημένος από την επάρατη νόσο.

Στο άκουσμα των δυσάρεστων νέων, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θέλησε να αποχαιρετήσει τον Βραζιλιάνο θρύλο, τονίζοντας πως το ποδόσφαιρο έχασε έναν από τους ήρωές του.

«Αναπαύσου εν ειρήνη πρωταθλητή. Ο παράδεισος απέκτησε ένα νέο αστέρι και ο κόσμος του ποδοσφαίρου έχασε έναν ήρωα» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα.

Rest in peace Champion 🙏🏼

Heaven has a new star, and the football world lost a hero. pic.twitter.com/t6U2vV1QY4