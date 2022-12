Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, ο οποίος μαχαιρώθηκε σε νυχτερινό club στην περιοχή του Μπέρμιγχαμ.

Η ζωή του Κόντι Φίσερ «έσβησε» με τον πιο σπαρακτικό τρόπο. Ο 23χρονος, που ήταν ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στην Μπρόμσγκροουβ και εργαζόταν ως γυμναστής σε σχολείο, μαχαιρώθηκε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπέρμιγχαμ, όπου πέρασε τη νύχτα της 26ης Δεκεμβρίου.

Ο Άγγλος αριστερός μπακ στο παρελθόν είχε περάσει και από τις ακαδημίες των Μπλε, με την αστυνομία της περιοχής να ερευνά τις συνθήκες της δολοφονίας του, χωρίς ακόμα να έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη.

Police confirmed that no one had been arrested at this stage, as detectives continue to view CCTV from the nightclub. @WMPolice believe that Cody Fisher was approached by a group before being stabbed and are urging anyone in the club to get in touch. pic.twitter.com/dTD7LbQihk