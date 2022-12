Σε έναν αγώνα μεταξύ Isithembiso και Phanda, οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας ξάπλωσαν στο έδαφος όλοι μαζί και χωρίς ίχνος αντίστασης δέχθηκαν γκολ.

Το νοτιοαφρικανικό ποδόσφαιρο μας χάρισε ένα εντελώς πρωτοφανές σκηνικό που είναι αδύνατο να εξηγήσεις κάποιος. Σε έναν αγώνα μεταξύ της Isithembiso και της Phanda, ξαφνικά οι παίκτες της τοπικής ομάδας ξάπλωσαν στον αγωνιστικό χώρο και χωρίς να αντισταθούν δέχθηκαν γκολ από την αντίπαλό τους.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με το σκορ στο 3-0, ένας από τους παίκτες της τοπικής ομάδας έχει τον έλεγχο της μπάλας στο κέντρο, όταν ξαφνικά αποφασίζει να πέσει στο έδαφος και να ξαπλώσει, και αμέσως μετά όλοι οι συμπαίκτες του τον μιμούνται κάνοντας την ίδια κίνηση.

Εκεί είναι που ένας από τους αντιπάλους, «κλέβει» την μπάλα και προχωράει προς την απέναντι εστία χωρίς κανενός είδους αντίσταση και φυσικά σκοράρει, ουσιαστικά σε κενή εστία.

Ο μόνος ίσως λόγος γι' αυτό το σουρεαλιστικό σκηνικό είναι ότι η τοπική ομάδα αποφάσισε να «χαρίσει» το γκολ της τιμής στον αντίπαλο.

Δείτε το:

A game of dominoes: an exhibition by Isithembiso at the #PhillysGames



Unmatched and a flavour of football like no other 🤣🤣😴 pic.twitter.com/qXepts3WWn