Ασταμάτητος ο Άκπομ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στην Γουίγκαν (vids)

Από το καλό στο καλύτερο πηγαίνει στο Championship ο Τσούμπα Άκπομ, με τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ να πετυχαίνει χατ τρικ στο 4-1 της Μίντλεσμπρο επί της Γουίγκαν.

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι συνεχίζει στην Championship ο Τσούμπα Άκπομ. Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ ήταν ασταμάτητος και στον αγώνα της Μίντλεσμπρο κόντρα στην Ουίγκαν. Η ομάδα του επικράτησε με 4-1, με τον Άκπομ να πετυχαίνει τρία γκολ και να φτάνει έτσι τα 12 σε 17 αγώνες.