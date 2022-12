Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα Social Media ένα σοκαριστικό βίντεο στο οποίο φέρονται οι συγγενείς του Πελέ να αποχαιρετούν τον Βραζιλιάνο θρύλο.

Toν γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες στα Social Media ένα βίντεο που βγήκε από το δωμάτιο του Πελέ. Ο 82χρονος θρύλος φαίνεται πως αναπνέει αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει επαφή με το περιβάλλον και από πάνω του είναι δυο εγγονές του και τον βοηθούν να μιλήσει με βιντεοκλήση με κάποιον δικό του άνθρωπο, με τους Βραζιλιάνους να υποστηρίζουν πως πρόκειται για... αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

Όπως αναφέρουν από τη χώρα του καφέ στο νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» πηγαίνουν αυτές τις ώρες κι άλλα μέλη της οικογένειας του να τον δουν με τα σημάδια να μην είναι θετικά. Θυμίζουμε πως υπάρχουν αναφορές και για προετοιμασίες της Σάντος για ενδεχόμενη κηδεία του ποδοσφαιριστή ορόσημο της ιστορίας τους.

Pelé, o Rei do futebol, se despedindo de seus parentes e amigos.

Esperando a hora final

Impactante as imagens !!

As movimentações continuam ao redor da Vila Belmiro, que espera o craque para seu último lance.

