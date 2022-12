Ο Γκουιντέτι επανασυνδέθηκε με συμπαίκτες στην Κένυα για να αναδημιουργήσει μια εμβληματική φωτογραφία

«20η επέτειος με τους ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανθρώπου που είμαι σήμερα», είναι η περιγραφή της δημοσίευσης του Σουηδού ποδοσφαιριστή.

Ο πρώην επιθετικός -μεταξύ άλλων- των Μάντσεστερ Σίτι, Σέλτικ, Τζον Γκουιντέτι, πέρασε κάποια από τα παιδικά του χρόνια στην Κένυα αναπτύσσοντας στενούς δεσμούς με τα παιδιά από τα προάστια. Ο νυν άσος της AIK πάντοτε ήξερε πώς να «μαγεύει» τους φιλάθλους τόσο με όσα έκανε στο γρασίδι, όσο και με την προσωπικότητά του. Ένας ποδοσφαιριστής με μια ιστορία που τράβηξε την προσοχή και που βρήκε την πιο εμβληματική εξιστόρηση σε μια φωτογραφία στην Κένυα όταν ήταν μικρός.

Με ιταλικές, βραζιλιάνικες και σουηδικές ρίζες, η οικογένεια του Γκουιντέτι μετακόμισε στο Ναϊρόμπι, την πρωτεύουσα της Κένυας, όταν ήταν 3 ετών για λόγους δουλειάς του πατέρα του, ο οποίος ήταν δάσκαλος. Εκεί, όπως έχει αφηγηθεί πολλές φορές, έπαιζε ποδόσφαιρο ξυπόλητος με παιδιά από τα προάστια, και την Ακαδημία Impala BrommaBoys δείγμα της προσωπικότητας με την οποία πάντα κατακτούσε τους οπαδούς των συλλόγων στα οποία αγωνιζόταν.

Η εικόνα του νεαρού ποδοσφαιριστή, περιτριγυρισμένος από άλλα παιδιά από την Αφρικανή, με την εντυπωσιακή αντίθεση, έρχεται πάντα στο φως όποτε κάποιος μιλήσει για τον Γκουιντέτι.Τώρα, 20 χρόνια μετά, επέστρεψε στη χώρα όπου μεγάλωσε και έχει ξαναβρεθεί με αρκετούς από τους πρωταγωνιστές αυτής της φωτογραφίας.

Η νέα εικόνα, κοινή με την παλιά, την πρωτότυπη, συνοδεύεται από ένα κείμενο: «20η επέτειος με τους ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανθρώπου που είμαι σήμερα. Ευγνώμων για όσα μου έδωσαν και πολύ ευγνώμων που επέστρεψα για να τους δω 20 χρόνια μετά. Το μέλλον είναι λαμπρό».

Στο παρελθόν έχει μιλήσει για το πέρασμά του από την Κένυα, λέγοντας: «Αυτή η περίοδος ήταν πολύ σημαντική για την εξέλιξή μου, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Έπαιζα ποδόσφαιρο ξυπόλητος στις παραγκούπολη του Ναϊρόμπι και ήρθα σε επαφή με τους ντόπιους και τον πολιτισμό τους. Εξακολουθώ να έχω ισχυρούς δεσμούς με την Κένυα και κάθε φορά που επιστρέφω εκεί με καλωσορίζουν πάντα».

Ο 30χρονος πλέον Γκουιντέτι επέστρεψε στη Σουηδία το 2008, παίζοντας με την IF Brommapojkarna όταν σε ηλικία 16 ετών κέρδισε μια μεταγραφή στην Μάντσεστερ Σίτι. Πέρασε ως δανεικός στη Μπρομαποϊκάρνα και στην Μπέρνλι της Τσάμπιονσιπ τον Νοέμβριο του 2010.Εντάχθηκε στη Φέγενορντ ως δανεικός για τη σεζόν 2011–12, όπου σημείωσε 20 γκολ σε 23 αγώνες. Τον Ιανουάριο του 2014, πήγε ως δανεικός στη Στόουκ Σίτι μέχρι το τέλος της σεζόν 2013-14 και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους δόθηκε δανεικός στην πρωταθλήτρια Σκωτίας Σέλτικ για την επόμενη σεζόν, κερδίζοντας το Premiership Σκωτίας και το League Cup Σκωτίας. Τον Ιούλιο του 2015, ο υπέγραψε στη Θέλτα.

