Η ώρα… Μέσι και το άπιαστο σερί της Γαλλίας!

Η Αργεντινή στηρίζεται στον Μέσι για την πρόκριση, η Γαλλία κυνηγάει το απόλυτο ρεκόρ νικών, η Ολλανδία είναι αήττητη από το 1978, ενώ το Βέλγιο δεν σκοράρει με τίποτα. Τα κορυφαία facts πριν την 3η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ είναι εδώ!

Η καλύτερη βόλτα στα γήπεδα του Κατάρ ενόψει της σέντρας στην 3η αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Ο Μέσι κυνηγάει μόνο τον Μπατιστούτα

Η Αργεντινή κέρδισε το Μεξικό, παρότι έπρεπε να φτάσουμε στο 40’, για να κάνει την πρώτη τελική της προσπάθεια, έμεινε ζωντανή και με νίκη επί της Πολωνίας θα πάρει την πρόκριση στα νοκ άουτ. Τα έχει βρει δύσκολα, πάντως, στα 2 τελευταία ματς κόντρα σε ευρωπαϊκές ομάδες, γνωρίζοντας την ήττα από την Κροατία (0-3) και τη Γαλλία (3-4) το 2018. Ποτέ στην ιστορία της, όμως, αυτό το σερί δεν έφτασε στις 3 ήττες. Στο 1.47 προσφέρεται το διπλό.

Ο Λιονέλ Μέσι βρήκε και πάλι δίχτυα και έχει σκοράρει και στις 6 τελευταίες εμφανίσεις του με την Αργεντινή σε όλες τις διοργανώσεις, ισοφαρίζοντας τη δική του κορυφαία επίδοση (από το 2012). Έπιασε, μάλιστα, τον Μαραντόνα με 8 γκολ σε Μουντιάλ και βρίσκεται μόνο πίσω από τον Μπατιστούτα (10 γκολ) για την Αργεντινή. Στο 2.00 να σκοράρει ξανά οποιαδήποτε στιγμή.

Οι Πολωνοί έκαναν καλή εμφάνιση με τη Σαουδική Αραβία και είναι στην κορυφή του ομίλου, έχοντας την τύχη στα χέρια της. Το σερί, όμως, κόντρα σε ομάδες από τη Λατινική Αμερική είναι πολύ κακό, με τρεις συνεχόμενες ήττες και, μάλιστα, όλες χωρίς να σκοράρει… Στο 2.15 να κερδίσει η Αργεντινή με 0 παθητικό.

Το κορυφαίο σερί της Γαλλίας

Η Γαλλία έχει κερδίσει και τα 6 τελευταία της ματς στην τελική φάση, επίδοση που είναι η κορυφαία της στην ιστορία της διοργάνωσης. Τώρα, αν κερδίσει και την Τυνησία, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της Ιταλίας με 7 νίκες από το 1938, ενώ θα πλησιάσει ακόμα περισσότερο στο απόλυτο ρεκόρ τη Βραζιλίας με 11 νίκες από το 2006. Στο 1.49 βρίσκουμε το διπλό.

Παρά τις καλές της εμφανίσεις, μάλιστα, και τις 27 τελικές της προσπάθειες, η Τυνησία ακόμα δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στο φετινό τουρνουά. Δεν έχει ολοκληρώσει ποτέ στην ιστορία της τη διοργάνωση χωρίς να σκοράρει, με το g/g να προσφέρεται σε απόδοση 2.05. Τέλος, κρατάμε το γεγονός ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει σκοράρει και στα 3 τελευταία του ματς στο Μουντιάλ και μπορεί να γίνει μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των «τρικολόρ», που σκοράρει σε 4 διαδοχικά παιχνίδια μετά τον Ζουστ Φοντέν, που βρήκε δίχτυα για 6 σερί παιχνίδια το 1958. Θα τα καταφέρει; Στο 2.05 να σκοράρει ο Εμπαπέ οποιαδήποτε στιγμή.

Δεν… τραβάει το Βέλγιο

Το Βέλγιο έχει σκοράρει μόλις 1 γκολ από τις 19 του τελικές προσπάθεια στο φετινό τουρνουά. Αυτό αποτελεί ευστοχία μόλις στο 5%, που είναι η χειρότερή του από το Μουντιάλ του 1982, όταν είχε πετύχει 3 γκολ από 93 τελικές προσπάθειες (3% ευστοχία). Το κλίμα είναι κακό, η πρώτη ήττα μετά από 13 ματς στους ομίλους ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα (από το Μαρόκο) και επιθετικά η ομάδα του Μαρτίνεθ έχει ξεμείνει από ιδέες, παρά την τρομερή ποιότητα, και το under 2,5 στο ματς με την Κροατία προσφέρεται στο 1.73. Η τελευταία φορά, πάντως, που οι Βέλγοι γνώρισαν συνεχόμενες ήττες στους ομίλους ήταν το 1986.

Οι Κροάτες προέρχονται από μεγάλη νίκη και δείχνουν έτοιμοι για την πρόκριση. Έχουν χάσει μόλις 2 από τα 10 τελευταία ματς στην τελική φάση κόντρα σε ευρωπαϊκές ομάδες, με αμφότερες τις ήττες να έρχονται κόντρα στη Γαλλία (στα ημιτελικά το 1998 και στον τελικό το 2018). Ιστορία έγινε ο Κράμαριτς, καθώς έγινε μόλις ο 2ος Κροάτης στην ιστορία, μετά τον Μάντζουκιτς, που σκοράρει πάνω από 1 φορά στο ίδιο ματς. Τώρα, έχει την ευκαιρία να γίνει ο 3ος, που πετυχαίνει 3+ γκολ στο ίδιο τουρνουά μετά τους Σούκερ (1998), Μάντζουκιτς (2018) και Πέρισιτς (2018). Θα το πετύχει; Στο 4.33 να βρει δίχτυα ο Κράμαριτς οποιαδήποτε στιγμή στο ματς.

Αήττητη στο φινάλε από το 1978 η Ολλανδία

Η Ολλανδία πάντα κλείνει με θετικό τρόπο τους ομίλους. Η τελευταία της ήττα για την 3η αγωνιστική είχε έρθει το 1978 (3-2 από τη Σκωτία)! Οι «Οράνιε», μάλιστα, έχουν κερδίσει και τα 4 τελευταία παιχνίδια τους κόντρα σε ομάδες από την Ασία στην τελική φάση, με συνολικά τέρματα 11-1. Στο 1.21 ο άσος στο ματς με το Κατάρ, στο 1.83 η νίκη της Ολλανδίας με 0 παθητικό. Οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να αποφύγουν διάφορα αρνητικά ρεκόρ, όμως μέχρι τώρα έχει φανεί ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το επίπεδο.

Καμία οικοδέσποινα, λοιπόν, δεν έχασε και τα 3 ματς του ομίλου, ενώ καμία δεν δέχθηκε πάνω από 5 γκολ (με αυτό το παθητικό αποκλείστηκε η Ν. Αφρική το 2010)… Το μόνο θετικό για το Κατάρ είναι ότι η γηπεδούχος ομάδα κέρδισε το τελευταίο ματς του ομίλου στις 5 από τις 6 προηγούμενες διοργανώσεις (εξαίρεση η Ρωσία το 2022). Θα κάνουν οι Καταριανοί την έκπληξη; Στο 4.33 η διπλή ευκαιρία Χ2. Τέλος, ο παίκτης που έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από κάθε άλλον για την Ολλανδία στη φετινή διοργάνωση είναι ο Γκακπό. Ο επιθετικός της Αϊντχόφεν σκόραρε και στα 2 ματς μέχρι τώρα. Μόλις 3 παίκτες έχουν σκοράρει για τους «Οράνια» σε 3 διαδοχικά παιχνίδια στο Μουντιάλ: οι Νέεσκενς (1974), Μπέργκαμπ (1994) και Σνάιντερ (2010). Θα βρεθεί ανάμεσά τους; Στο 1.90 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, ενώ βρίσκουμε και ενισχυμένη απόδοση 6.25 να βρουν δίχτυα οι Γκακπό και Βαλένσια!

Το αφήνει για το τέλος το Ιράν

Οι ΗΠΑ τα παίζουν όλα για όλα για την πρόκριση στο φινάλε του ομίλου, όμως έχουν χάσει για την 3η αγωνιστική στις 7 από τις προηγούμενες 8 συμμετοχές τους στην τελική φάση του Μουντιάλ… Μοναδική εξαίρεση το 1-0 επί της Αλγερίας το 2010. Θα το εκμεταλλευτεί το Ιράν, για να αποφύγει την ήττα και να πάρει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης; Στο 1.77 η διπλή ευκαιρία 1Χ. Οι Ιρανοί προέρχονται από μεγάλη νίκη επί της Ουαλίας (2-0) και ψάχνουν διαδοχικά θετικά αποτελέσματα για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Κεϊρόζ, μάλιστα, έχει πετύχει τα 5 από τα 6 τελευταία της γκολ στο Μουντιάλ στις καθυστερήσεις! Αυτό ισχύει και για 3 από τα 4 τέρματά της στη φετινή διοργάνωση, 2 εκ των οποίων έχουν έρθει μετά το 100’! Σε απόδοση 4.00 προσφέρεται η νίκη για το Ιράν στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος, στο ανανεωμένο Build A Bet με τις επιλογές 1Χ & Ιράν τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, παίρνουμε απόδοση 2.90.

Πάει για ρεκόρ ο Ισημερινός

Ο Ισημερινός θέλει να γράψει ιστορία και να ολοκληρώσει για πρώτη φορά αήττητος τον όμιλο, αλλά και να προκριθεί για 2η φορά στα νοκ άουτ μετά το 2006. Στο 2.40 ο άσος. Το παιχνίδι, βέβαια, με τη Σενεγάλη δεν είναι εύκολο, καθώς οι Αφρικανοί ψάχνουν τη δική τους πρώτη πρόκριση μετά το 2002, όταν ο νυν προπονητής Αλιού Σισέ ήταν βασικός στη μεσαία της γραμμή. Μετά το 3-1 επί του Κατάρ, οι Σενεγαλέζοι ψάχνουν διαδοχικές νίκες για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα τελικά της διοργάνωσης. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που συνολικά σημείωσαν 2 νίκες ήταν το 2002. Θα τα καταφέρουν ξανά; Στο 3.10 το διπλό.

Τέλος, έχουμε και τον απίθανο Ένερ Βαλένσια να ξεχωρίζει για τον Ισημερινό. Σκόραρε και στα δύο παιχνίδια μέχρι τώρα και έχει πετύχει και τα 6 τελευταία γκολ της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Ισοφάρισε, λοιπόν, την ιστορική επίδοση του Σαλένκο με τη Ρωσία το 1994 και θέλει να γίνει ο πρώτος, που σκοράρει 7 τέρματα στη σειρά για την εθνική του στην τελική φάση. Σε απόδοση 3.00 να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Βαλένσια.

* Ο Χάνζι Φλικ έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία της Γερμανίας, που δεν κερδίζει κανένα από τα 2 πρώτα του παιχνίδια στο Μουντιάλ μετά τον Γιόζεφ Χέρμπεργκερ. Κανένας τεχνικός στην ιστορία των «πάντσερ» δεν έχει αποτύχει να κερδίσει κανένα από τα 3 του πρώτα ματς στον πάγκο στη διοργάνωση. Μόνο με νίκη επί της Κόστα Ρίκα θα αποφύγει ο πρώην τεχνικό της Μπάγερν αυτό το αρνητικό ρεκόρ. Με δεδομένο ότι οι Κοσταρινακοί έχουν πετύχει τα λιγότερα γκολ (1), έχουν κάνει τις λιγότερες τελικές προσπάθειες (4), τις λιγότερες τελικές εντός εστίας (1) και έχουν τον μικρότερο δείκτη xG (0,11) στο τουρνουά, ο Φλικ μπορεί να ελπίζει. Στο 1.66 η νίκη της Γερμανίας με 0 παθητικό.

* Η Ισπανία έχει κερδίσει το τελευταίο ματς του ομίλου στις 8 από τις 9 προηγούμενες συμμετοχές της στην τελική φάση της διοργάνωσης (μοναδική εξαίρεση το 2-2 με το Μαρόκο το 2018). Οι Ισπανοί, μάλιστα, δεν έχουν χάσει κανένα από τα 7 τελευταία τους παιχνίδια στο Μουντιάλ και κυνηγούν το αήττητο ρεκόρ τους με 10 ματς το 2006. Στο 1.39 να κερδίσουν την Ιαπωνία στο φινάλε του ομίλου. Οι Ιάπωνες έχουν ακόμα ελπίδες πρόκρισης, όμως χρειάζονται μόνο τη νίκη, για να ελπίζουν. Ποτέ στην ιστορία τους, πάντως, δεν κατάφερε να προκριθούν στα νοκ άουτ σε διαδοχικές διοργανώσεις. Θα τα καταφέρουν; Στο 5.00 ο 1 DNB.

* Η νίκη επί της Τυνησίας (1-0) ήταν μόλις η 3η της Αυστραλίας στα 18 τελευταία της ματς για το Μουντιάλ (επί της Ιαπωνίας το 2006 και επί της Σερβίας το 2010 οι προηγούμενες). Σε αυτό το σερί, μάλιστα, κατάφερε να κρατήσει το μηδέν μόλις σε 2 περιπτώσεις. Τώρα, αντιμετωπίζει τη Δανία στον «τελικό» πρόκρισης, με τους Δανούς να μην έχουν κερδίσει κανένα από τα 5 τελευταία τους ματς (μετά τη νίκη επί του Περού στην πρεμιέρα της προηγούμενης διοργάνωσης). Δεν έχουν ηττηθεί, πάντως, σε διαδοχικά παιχνίδια ποτέ στην ιστορία τους στην τελική φάση. Θα διατηρήσουν αυτή την παράδοση; Στο 1.50 το διπλό.

* Η Αγγλία έχει κερδίσει και τα 6 τελευταία ματς κόντρα στην Ουαλία σε όλες τις διοργανώσεις, με συνολικά τέρματα 11-1 (το μοναδικό γκολ το πέτυχε ο Μπέιλ με φάουλ στο Euro του 2016). Πρέπει να φτάσουμε στον Μάιο του 1984, για να βρούμε την τελευταία νίκη της Ουαλίας στο ζευγάρι (1-0). Ακόμη ένα στοιχείο συνηγορεί υπέρ των Άγγλων, που θέλουν τη νίκη, για να τερματίσουν στην κορυφή του ομίλου, καθώς έχουν χάσει το τελευταίο ματς του ομίλου μόλις στις 2 από τις 14 συμμετοχές τους στο Μουντιάλ (από την Ισπανία το 1950 και από το Βέλγιο το 2018). Στο 1.47 το διπλό, στο 2.15 να κερδίσει η Αγγλία με 0 παθητικό.

* Κανένα από τα 4 τελευταία του παιχνίδια στο Μουντιάλ δεν έχει κερδίσει το Μεξικό (3 ήττες, 1 ισοπαλία), σερί που είναι το 2ο χειρότερο στην ιστορία του. Μόνο με νίκη επί της Σαουδικής Αραβίας θα έχει ελπίδες πρόκρισης. Θα βάλει τέλος στην αρνητική επίδοση; Στο 1.68 το διπλό. Μετά την τεράστια έκπληξη επί της Αργεντινής, οι Σαουδάραβες ηττήθηκαν από την Πολωνία και έχουν κρατήσει το μηδέν μόλις σε 1 από τα 18 τελευταία τους ματς στη διοργάνωση, με το παθητικό να φτάνει στα 42 γκολ (2.3 ανά ματς). Στο 1.70 να σημειωθεί και τρίτο over 2,5 στα παιχνίδια τους στο τρέχον τουρνουά. Κρατάμε, επίσης, το γεγονός ότι και τα 12 τελευταία γκολ που δέχθηκε το Μεξικό στο Μουντιάλ σημειώθηκαν στο 2ο ημίχρονο, με τα 6 από αυτά να έρχονται στο τελευταίο 10λεπτο! Στο 3.10 το g/g στο 2ο ημίχρονο.

