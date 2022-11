Ένα αηδιαστικό σκηνικό σημειώθηκε σε ερασιτεχνικό ματς στην Αγγλία, όταν ένας οπαδός άφησε μπουκάλι με ούρα στην εστία του Τόνι Τόμπσον, ο οποίος ήπιε χωρίς να έχει ιδέα και αναμενόμενα έγινε έξαλλος, χύνοντας το μπουκάλι πίσω στην εξέδρα.

Έχει και η οπαδική καζούρα τα όριά της. Πολλοί τερματοφύλακες έχουν εισπράξει χλεύη, ύβρεις, φωτοβολίδες και κάθε λογής αντικείμενα, αλλά ο οπαδός της ερασιτεχνικής Γκίζελι το παράκανε, επιφυλάσσοντας μια αηδιαστική έκπληξη στον κίπερ της Γουόρινγκτον, Τόνι Τόμπσον.

Τι έκανε ο οπαδός; Πέρασε τη διαφημιστική πινακίδα και τη στιγμή που ο Τόμπσον δεν έβλεπε, άλλαξε το μπουκάλι που είχε στην εστία του, βάζοντας στη θέση του ένα άλλο γεμάτο ούρα!

Ο ανυποψίαστος Τόμπσον δεν γλίτωσε από τη σιχαμερή φάρσα και ήπιε κανονικά από το μπουκάλι, δίχως να αργήσει να καταλάβει πως αυτό που έπινε δεν ήταν νερό. Αμέσως, φέρεται να έχυσε το μπουκάλι στον εν λόγω οπαδό, με αποτέλεσμα να δει την κόκκινη κάρτα στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι ισχυρισμοί του για το περιστατικό δεν έπεισαν εκείνη την ώρα τον ρέφερι, αλλά μετά το τέλος του αγώνα κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει καρέ-καρέ την πράξη του οπαδού της Γκίζελι.

Η αντίδραση του Τόμπσον ήρθε και μέσω social media, με μια ανάρτηση αγανάκτησης στο twitter η οποία έγινε viral και ξεπέρασε τα 30.000 likes:

«Σήμερα έχασα την αγάπη μου για αυτό το παιχνίδι. Με έχουν αποκαλέσει πολλά κοσμητικά επίθετα, αλλά το να κατουράει κάποιος στο μπουκάλι μου, να το πίνω και μετά να μου λένε πως δεν έπρεπε να αντιδράσω επειδή είμαι παίκτης, είναι εξοργιστικό. Αυτός ο άνθρωπος έβαλε την υγεία της οικογένειάς μου σε κίνδυνο και με έκανε να αρρωστήσω»



