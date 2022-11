Ιδιαίτερη θα είναι η φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής (18/11, στις 00:00) για την εθνική ομάδα του Σαν Μαρίνο, καθώς έχει μία μεγάλη ευκαιρία να πάρει την πρώτη της νίκη μετά από 19 χρόνια κόντρα στην Σαντ Λουσία.

Άπαντες αναμένουν με αγωνία την έναρξη του Μουντιάλ στα γήπεδα του Κατάρ και όπως είναι λογικό, τα φιλικά παιχνίδια λίγο πριν την πρεμιέρα της διοργάνωσης, δεν συλλέγουν και τόσο ενδιαφέρον.

Ωστόσο, για το Σαν Μαρίνο, το φιλικό κόντρα στη Σαν Λουσία τα ξημερώματα της Παρασκευής (18/11, στις 00:00), έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο λόγος είναι πως η εθνική ομάδα, έχει τη μεγάλη ευκαιρία να γράψει... ιστορία.

It's a big day for San Marino. The world's lowest ranked men's national team are in Saint Lucia to try and win their first game since 2004. It's San Marino's first ever match outside of Europe as they take on the 172nd side in the FIFA Rankings. Kick-off 10pm UK time. pic.twitter.com/2e9VbMnxka